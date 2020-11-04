Фото ⟩ В центре Лондона обрушились два дома стоимостью несколько миллионов фунтов

В понедельник в богатом районе Лондона раздался громкий хлопок. По словам приехавших по вызову пожарных, обрушились два ремонтируемых четырехэтажных дома. Оба разрушенных дома оцениваются как минимум в 4 миллиона фунтов стерлингов, или 4,44 миллиона евро, пишет Evening Standard.

«Мне сказали, что из близлежащих домов эвакуировали около 40 человек. К счастью, никто не пострадал. Я заметил, что перед домами висело объявление, где было написано что-то про подвал. Возможно, это как-то связано с аварией», - сказал местный житель Эндрю Ривз.

Обвалившиеся дома. ФОТО: George Cracknell Wright/Zumapress.com/Scanpix

По словам соседа, живущего по соседству с обрушившимся домом, утром раздался оглушительный грохот, как будто в дом ударил гром. «Внезапно мая квартира наполнилась пылью, мне пришлось срочно выскочить. Пока я не могу вернуться домой, мне нужно найти ночлег».

По словам Ричарда Анушиана, представителя «Общества соседей Онслоу», авария в Челси стала результатом безответственного ведения работ. «Здесь слишком много проектов девелопмента. А развитие недвижимости в старинном районе угрожают целостности зданий».

Обвалившиеся дома. ФОТО: Marcin Nowak/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Застройщиком обрушившихся зданий является компания Seabrook Properties Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которые в Соединенном Королевстве считаются налоговым раем. Застройщик получил от местного самоуправления разрешение на строительство подвала, и, по словам вызванных на место происшествия инженеров-строителей, с этим и связано обрушение зданий.

По словам представителя строительной фирмы Kapital Basements, их компания не сделала ничего плохого и они не имеют отношения к обрушению зданий. По словам представителя компании, во время ремонта в этих зданиях никто не проживал.