Экономист: крепитесь, люди – впереди темные месяцы без привычных праздников

Он отметил, что зима – самое темное время года, кроме того, конец года, очевидно, пройдет без рождественских праздников в привычном виде.

«Психологически тяжелое время еще впереди. Надо понимать, что зима – декабрь, январь и даже февраль – очень темные месяцы. Если у нас сохранятся ограничения, то все эти продавцы елок, возможность поехать в центр и что-то купить – все эти мероприятия будут ограничены или вообще отменены. Так что, психологически может быть трудно. Экономически тоже легко не будет, усталость накопится. Однако мы это переживем, главное быть крепким психологически», – сказал Гашпуйтис.

«Кто-то верит в маски, кто-то нет, но лучшее их все-таки носить, потому что хуже точно не будет, а если нам удастся сдержать вирус – лучше будет всем. А когда появится вакцина, появится и какой-то позитив, это снизит стресс», – добавил он.

Правительство Латвии во вторник концептуально договорилось ввести чрезвычайную ситуацию для ограничения распространения COVID-19, окончательное решение будет принято в пятницу, 6 ноября, а чрезвычайное положение объявлено с понедельника, 9 ноября.После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш информировал, что сейчас эксперты готовят документы о введении чрезвычайной ситуации в стране и механизмах поддержки экономики. Эти документы планируется рассмотреть в пятницу.