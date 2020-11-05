Фото ⟩ Работник ветеринарной клиники обвиняет зоомагазин в ужасном обращении с животными

Так, любитель животных Кайя Кунингас часто ходит в разные зоомагазины, чтобы посмотреть, как там живут тамошние обитатели.

Кунингас, которая работает помощником ветеринара, на протяжении длительного времени обращала внимание на плохое здоровье у некоторых животных в магазине Pärnu Zoomaailm и решила публично объявить об этом.

«Если никто не засуетится, ничего не изменится, и животные продолжат страдать», - объяснила она. Кунингас разместила в социальных сетях проиллюстрированное фотографиями заявление, в котором обвинила владельца магазина в жестоком обращении с животными.

«У маисового полоза уже с мая нарывы в середине туловища, и рептилия с тех пор не ела», - сообщила Кунингас. По ее словам, от животного остался лишь скелет, покрытый кожей.

Нарыв у маисового полоза требовал хирургического вмешательства ФОТО: Erakogu

Кунингас сказала, что за свой счет сделала змее УЗИ и рентген. Выяснилось, что нарыв возник из-за образования, которое требует хирургического вмешательства.

Из других особей в магазине Кунингас выделяет синеязыкого сцинка, у которого один глаз закрыт и выделяет гной. Животное уже давно стало бессильным и равнодушным. По словам Кунингас, также в магазине страдают морские свинки и кролики.

Зоомагазин отвергает обвинения

Представитель магазина Андрей Лекарев отметил, что обвинения не соответствуют действительности. Он заверил, что существует четкий график кормления и чистки животных: клетки убирают каждый день, вынося отходы жизнедеятельности и прочий мусор. По словам представителя магазина, за состоянием здоровья питомцев следят каждый день. Попадая в магазин, все животные и аквариумные рыбки изначально помещаются на карантин.

У многих морских свинок и кроликов видны струпья ФОТО: Erakogu

Ни Лекарев, ни находящийся в отпуске менеджер магазина не знали, что Кунингас по собственной инициативе отвозила рептилию к ветеринару. По словам представителя, перед отъездом в отпуск менеджер пытался решить связанные со змеей опасения, но безуспешно. Наконец, магазин связался со специалистом из Таллинна, который направил рептилию на операцию. «Подчеркиваем, что уносить змею из магазина не было никакого смысла и никто не имел на это права», - указал Лекарев.

Иногда случается, что животные поступают в магазин больными и нуждаются в лечении. В данном случае, по словам представителя, в ветеринарную клинику обратились для консультации со специалистом по рептилиям и мелким животным. В случае необходимости можно было получить консультацию у сотрудников зоопарка. «У нас есть квитанции о посещении ветеринаров», - заверил Лекарев.

Он подтверждает, что условия нахождения домашних животных в магазине были оценены Ветеринарно-пищевым департаментом, который выдал предписания. Например, не в каждом аквариуме был термометр или гигрометр. Лекарев обосновал это тем, что продавцы контролируют данные с помощью портативных электронных устройств, которые более удобны и точны. Однако магазин решил пойти навстречу требованиям департамента, и на всех резервуарах установили стационарные измерительные приборы.

Лекарев считает, что Кунингас пытается распространять негативную и неконтролируемую информацию о сети магазинов. Например, некоторые фотографии, прикрепленные к посту, были сделаны в другом зоомагазине.

Кунингас отметила, что работает в ветеринарной клинике, где есть и магазин, но живые существа там не продаются. Следовательно, она не считает себя конкурентом. Она также подтвердила, что все фотографии были сделаны в магазине Zoomaailm на перекрестке Таллиннского шоссе.

Пярнуский магазин Zoomaailm. ФОТО: Lilli Tölp

Ветеринарно-пищевой департамент отказался комментировать ситуацию на том основании, что производство по делу еще не завершено.

Пеэтер Пыльдсам, владелец пярнуского мини-зоопарка, признается, что сам тоже посещал из любопытства различные зоомагазины. «Я видел истощенных, покрытых коростой и гниющих животных», - перечисляет он.

Если вы видите, что состояние здоровья находящегося в продаже животного не в порядке, Пыльдсам рекомендует известить об этом работника магазина. «Продавцы не желают зла - они, возможно, просто не знали, что животное находится в таком состоянии», - говорит он.

Пыльдсам такде призывает людей не покупать домашних животных в магазине из жалости: хотя таким образом будет спасено одно животное, в итоге это ничего не меняет. «Благодаря этому у магазинов будет лишь появляться все больше и больше обитателей», - объяснил владелец мини-зоопарка.