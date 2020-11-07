Сб, 7.11.2020
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Айн Кендра

Лицо недели ⟩ Побледнеет ли Белый дом?

Дональд Трамп

ФОТО: BBC News

Президентские выборы в США – всегда большое шоу, и стараниями пока еще действующего президента оно все больше напоминает цирковое.

Фейсбук и Твиттер, опровергающие заявления Дональда Трампа о собственной победе, требование приостановить подсчет голосов в тот момент, когда их количество перестает его удовлетворять, заявление о готовности подать иски во всех штатах, где на победу претендует его соперник, изрядно разнообразили затянувшийся финиш избирательной гонки. Пожалуй, лучшей иллюстрацией к нему служит карикатура, изображающая исчерканную разноцветными карандашами политическую карту США с пояснением «В Белом доме понервничали».

В том, что проигрывающая сила стремится проконтролировать все спорные моменты, нет ничего экстраординарного: когда на кону слишком много, необходимо использовать все законные возможности. Оригинальна манера, в которой Трамп выдает желаемое за доказанный факт: когда он ультимативно объявляет в Твиттере, что легко выиграет выборы при подсчете легальных голосов (победа – заглавными буквами как апофеоз дурного тона в коммуникации), он как опытный шоумен заводит публику. Проблема ответственности и раскола в обществе – дело десятое, а возможные уличные протесты проигрывающему даже желательны.

Разумеется, происходящее в Соединенных Штатах определяет политические расклады в мире в последующие четыре года. Но дело даже не в том, присоединятся ли США вновь к Парижскому соглашению по климату, возобновят ли они финансирование ВОЗ и станет ли, к примеру, жестче американская политика в отношении России (от Трампа поначалу ожидали ее смягчения, однако этого не произошло). Важнее другое. Как приход Трампа к власти символизировал победу в мире сил, делающих ставку на дешевый популизм со всеми его составляющими (нетерпимостью, национализмом, расизмом, невежеством, апелляцией к самым простым эмоциям и инстинктам), так его поражение может означать начало постепенного возвращения западного мира на прежние либеральные рельсы.

Но произойдет это явно не завтра. Так что попкорн можно не убирать: Белый дом пока не достался ни синим, ни красным, еще даже не пересчитаны все голоса. Да и вообще, многие до сих пор с трудом вспоминают имя "этого второго".

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