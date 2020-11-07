Лицо недели ⟩ Побледнеет ли Белый дом?

Фейсбук и Твиттер, опровергающие заявления Дональда Трампа о собственной победе, требование приостановить подсчет голосов в тот момент, когда их количество перестает его удовлетворять, заявление о готовности подать иски во всех штатах, где на победу претендует его соперник, изрядно разнообразили затянувшийся финиш избирательной гонки. Пожалуй, лучшей иллюстрацией к нему служит карикатура, изображающая исчерканную разноцветными карандашами политическую карту США с пояснением «В Белом доме понервничали».

В том, что проигрывающая сила стремится проконтролировать все спорные моменты, нет ничего экстраординарного: когда на кону слишком много, необходимо использовать все законные возможности. Оригинальна манера, в которой Трамп выдает желаемое за доказанный факт: когда он ультимативно объявляет в Твиттере, что легко выиграет выборы при подсчете легальных голосов (победа – заглавными буквами как апофеоз дурного тона в коммуникации), он как опытный шоумен заводит публику. Проблема ответственности и раскола в обществе – дело десятое, а возможные уличные протесты проигрывающему даже желательны.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Разумеется, происходящее в Соединенных Штатах определяет политические расклады в мире в последующие четыре года. Но дело даже не в том, присоединятся ли США вновь к Парижскому соглашению по климату, возобновят ли они финансирование ВОЗ и станет ли, к примеру, жестче американская политика в отношении России (от Трампа поначалу ожидали ее смягчения, однако этого не произошло). Важнее другое. Как приход Трампа к власти символизировал победу в мире сил, делающих ставку на дешевый популизм со всеми его составляющими (нетерпимостью, национализмом, расизмом, невежеством, апелляцией к самым простым эмоциям и инстинктам), так его поражение может означать начало постепенного возвращения западного мира на прежние либеральные рельсы.

Но произойдет это явно не завтра. Так что попкорн можно не убирать: Белый дом пока не достался ни синим, ни красным, еще даже не пересчитаны все голоса. Да и вообще, многие до сих пор с трудом вспоминают имя "этого второго".