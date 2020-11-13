Галерея ⟩ В Ыйсмяэ вандалы разрисовали автомобиль BMW

«Если будет установлено, что имущество было повреждено или уничтожено третьей стороной и этим был причинен значительный ущерб, будет возбуждено производство по соответствующей статье», - сказал Postimees полевой руководитель Ляэне-Харьюского полицейского отделения Максим Пекарский.