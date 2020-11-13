Галерея ⟩ В Кристийне открыли первую в Таллинне уличную библиотеку

Речь идет о первом в Таллинне уличном пункте обмена книгами, где каждый отныне может взять книги и принести взамен новые либо просто вернуть на место прочитанные.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, это весьма похвальное начинание. «Мы знаем, что уличные пункты обмена книгами набирают все большую популярность в мире, и у нас в Эстонии также можно уже найти подобные примеры. Парк Лёвенру прекрасно подходит для создания такого пункта – горожане любят здесь гулять, наслаждаться концертами и просто проводить свой досуг. Теперь появилась еще одна причина для посещения парка, ведь чтение книг полезно в любом смысле и многое дает нам», - добавил Рийбе, поблагодаривший членов клуба Lions за эту инициативу.