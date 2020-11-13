Галерея ⟩ В Кристийне открыли первую в Таллинне уличную библиотеку

Сегодня в расположенном в столичном районе Кристийне парке Лёвенру была открыта первая в Таллинне уличная библиотеки. Мероприятие приурочено к Всемирному дню доброты и организовано совместными усилиями управы Кристийне и благотворительной организации Lions Clubi Tallinn Kristiine.
Речь идет о первом в Таллинне уличном пункте обмена книгами, где каждый отныне может взять книги и принести взамен новые либо просто вернуть на место прочитанные.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, это весьма похвальное начинание. «Мы знаем, что уличные пункты обмена книгами набирают все большую популярность в мире, и у нас в Эстонии также можно уже найти подобные примеры. Парк Лёвенру прекрасно подходит для создания такого пункта – горожане любят здесь гулять, наслаждаться концертами и просто проводить свой досуг. Теперь появилась еще одна причина для посещения парка, ведь чтение книг полезно в любом смысле и многое дает нам», - добавил Рийбе, поблагодаривший членов клуба Lions за эту инициативу.
«Каждый может взять для прочтения понравившуюся ему книгу из нашей уличной библиотеки и будет здорово, если их станут также возвращать на место. Но если вам эта книга сильно понравится, то вы сможете даже оставить её себе, принеся на замену какую-либо другую», - отметил президент LC Tallinn Kristiine Арне Сына.