Лицо недели ⟩ За что убрали крепкого хозяйственника Алексея Евграфова?

Инициаторы отставки Алексея Евграфова ставили ему в вину авторитарный стиль управления - он стремился сам принимать решения. А для этого старался держать всё под личным контролем, будто управляет не городом, а большим предприятием. Конечно, он не был независим от правящей фракции горсобрания. Но образ крепкого хозяйственника для многих горожан оказался ближе, чем образ чиновника, у которого все решения коллегиальные, и, в случае чего, невозможно найти крайнего.

Когда мэром был Тармо Таммисте, оппозиция не раз заявляла, что он оставляет хозяйство на заместителей, а сам много времени проводит в отпусках и в ненужных дальних командировках. Когда мэром был Алексей Евграфов, его обвинили в том, что он слишком много на себя берет в городском хозяйстве. Тармо Таммисте в интервью ESN TV даже сказал, что Евграфов, возможно, построил слишком много детских площадок.

Так или иначе, горожане теперь точно узнали, что мэры бывают разные. Почти наверняка следующим мэром Нарвы новая правящая коалиция выберет Катри Райк. И этот выбор снова будет чем-то совсем новым для города.

В горсобрании явно будет не две, а три силы. Депутаты, которые вышли из правящей фракции Kodulinn Narva и поддержали Meie Narva во главе с Катри Райк, наверняка образуют собственную фракцию, которая окажется в очень выгодном положении. Возможно, она будет называться центристской и будет успешно зарабатывать любовь избирателей с финансовой помощью из Таллинна - нарвитянам уже загадочно пообещали обновленную больницу и новый футбольный холл.

Новая коалиция не будет такой монолитной и молчаливой как старая. Ее членам придется спорить по многим вопросам. А открытая дискуссия и реальная политическая конкуренция - то, чего Нарве так долго не хватало.