Попавший в Таллинне под автобус человек скончался в больнице

В Центр тревоги сообщение о ДТП поступило 9 ноября в 16:56. По первоначальным данным, автобус ехал по Акадеэмиа-теэ, со стороны Вильде-теэ в сторону Кадака-теэ, когда сбил пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 21-летнего мужчину.

Скорая помощь доставила тяжело пострадавшего человека в больницу, где он в пятницу, 13 ноября, скончался.

На месте ДТП были хорошие дорожные условия, пешеходный переход был освещен. 56-летний водитель автобуса был трезв.

По словам оперативного руководителя Ляэне-Харьюского отделения полиции Аллара Лоху, в темное время водителям следует быть еще более внимательными. «Приближаясь к пешеходному переходу, нужно сбросить скорость и убедиться в том, что никто не переходит дорогу. Пешеход на дороге — всегда более слабая сторона, а если произойдет несчастный случай, последствия, к сожалению, могут быть трагическими», - напомнил он.