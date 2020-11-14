Галерея ⟩ В Хаапсалу нашли тяжело пострадавшего лебедя, птицей занимаются ветеринары

Утром 14 ноября Союз дикой природы получил сообщение о том, что в Хаапсалу на берегу озера Вяйкезе-Вийги находится нуждающийся в помощи лебедь, у которого в горле застрял рыболовный крючок . Звонивший также увидел во рту лебедя леску, от которой птица пыталась избавиться, сообщает портал Lemmik.
Cпустя какое-то время позвонил другой человек и сообщил союзу о том же лебеде. По словам звонившего, он увидел какой-то цветной предмет между крыльями птицы.
Волонтер союза Райли приехала туда и поймала птицу. Выяснилось, что у птицы в горле застряла леска, которая вместе с приманкой обвилась вокруг тела лебедя.
Райли вместе с лебедем отправилась в Таллиннскую ветеринарную клинику, чтобы сделать рентген и выяснить, как глубоко леска находится в теле птицы и чем можно помочь.
«Рентген не обнаружил крючка в теле лебедя. Птице смазали горло вазелином. У лебедя под крылом рана от крючка. Ему все равно нужно залечить рану, леска где-то застряла, и ее, вероятно, нужно обзрезать и надеяться, что она выйдет с отходами пищеварения. Лебедь все еще находится в клинике, в шесть часов вечера волонтер заберет птицу », - сообщил ранее Союз дикой природы.