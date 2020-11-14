Галерея ⟩ В Хаапсалу нашли тяжело пострадавшего лебедя, птицей занимаются ветеринары

Cпустя какое-то время позвонил другой человек и сообщил союзу о том же лебеде. По словам звонившего, он увидел какой-то цветной предмет между крыльями птицы.

Волонтер союза Райли приехала туда и поймала птицу. Выяснилось, что у птицы в горле застряла леска, которая вместе с приманкой обвилась вокруг тела лебедя.

Райли вместе с лебедем отправилась в Таллиннскую ветеринарную клинику, чтобы сделать рентген и выяснить, как глубоко леска находится в теле птицы и чем можно помочь.