Катри Райк: новый коалиционный договор в Нарве будет подписан в начале следующей недели

Фракция "Наша Нарва" подпишет коалиционный договор с возрождаемой в Нарвском горсобрании центристской фракцией в начале следующей недели, пишет Rus.ERR.
"[Создаваемая] центристская фракция и фракция "Наша Нарва" создают коалиционный договор, который мы хотим подписать, самое позднее, в начале следующей недели", - сказала в эфире ETV+ КатриРайк, а также добавила, что после подписания договора новая коалиция также определится с кандидатами на ключевые посты в городской администрации.
"Тогда станут ясны наши кандидаты на пост председателя горсобрания и мэра города", - пояснила Райк.