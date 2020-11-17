Катри Райк: новый коалиционный договор в Нарве будет подписан в начале следующей недели

"[Создаваемая] центристская фракция и фракция "Наша Нарва" создают коалиционный договор, который мы хотим подписать, самое позднее, в начале следующей недели", - сказала в эфире ETV+ КатриРайк, а также добавила, что после подписания договора новая коалиция также определится с кандидатами на ключевые посты в городской администрации.