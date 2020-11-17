Вт, 17.11.2020
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Катри Райк: новый коалиционный договор в Нарве будет подписан в начале следующей недели

Катри Райк.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Фракция "Наша Нарва" подпишет коалиционный договор с возрождаемой в Нарвском горсобрании центристской фракцией в начале следующей недели, пишет Rus.ERR.

"[Создаваемая] центристская фракция и фракция "Наша Нарва" создают коалиционный договор, который мы хотим подписать, самое позднее, в начале следующей недели", - сказала в эфире ETV+ КатриРайк, а также добавила, что после подписания договора новая коалиция также определится с кандидатами на ключевые посты в городской администрации.

"Тогда станут ясны наши кандидаты на пост председателя горсобрания и мэра города", - пояснила Райк.

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