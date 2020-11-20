Загородный дом класса люкс, построенный из вторсырья

Загородная резиденция площадью 160 квадратных метров незаметно спряталась между деревьями на холмах у пляжа всего в часе езды от Копенгагена. Дом для отдыха спроектирован с использованием материалов, прошедших вторичную переработку, и представляет собой пять соединенных зданий со стеклянными фасадами. Из каждого объема открывается вид на море и прямой доступ к деревянной террасе, отделяющей дом от первозданной природы.

Дом для отдыха в Дании. ФОТО: Timo Laaksonen / hqroom.ru

Загородный дом для отдыха изготовлен из переработанных материалов, включая древесину и кирпич. Важнейшими их качествами в условиях сурового скандинавского климата являются не только эстетика, но и устойчивость к внешним воздействиям. Деревянные доски готовятся к новой жизни по 700-летней японской технологии консервации, при которой поверхность древесины обжигается, а для использования внутри дома ее обрабатывают маслом.

Дом для отдыха в Дании. ФОТО: hqroom.ru