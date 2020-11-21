Сб, 21.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг

Видео ⟩ В белорусской школе - массовое отравление: 18 детей госпитализированы

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 20 ноября, многим учащимся 61-й школы Минска после завтрака стало плохо - их стало рвать прямо в школьных коридорах. По словам взрослых, с утра их дети ели в школьной столовой шаурму.

"Вернулся мой сын из школы, десятиклассник. Сказал, что

в составе шаурмы был лаваш, капуста, морковь и курица. По составу не вредная, а наоборот - полезная. Но, видимо, было что-то испорченное",

- рассказывает один из родителей.

Одна из учениц школы рассказала, что плохо стало всем детям, которые ели на завтрак шаурму.

Работники санслужбы Беларуси в школе взяли пробы для лабораторных исследований.

После отравления детей в школу также прибыли следователи. Следственный комитет Беларуси указал, что, предположительно, все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей.

Мингорисполком опубликовал в своем Telegram-канале, что, за медицинской помощью обратились около 280 школьников. Пострадали в основном дети 5-9-х классов. Однако, также есть единичные случаи среди тех, кто постарше.

Состояние госпитализированных в детскую инфекционную больницу детей на утро субботы, 21 ноября, стабильное, пишет Onliner. Всего за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в больницe обратились 23 ребенка - пятерых из них после осмотра и консультации специалистов отпустили домой. По состоянию на 9:00, одного школьника выписали в связи с улучшением. Остальным 17 детям еще оказывается медицинская помощь.

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