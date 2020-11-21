Очаг заражения в клинике: коронавирус обнаружен уже у 56 человек

В находящейся в Ярвеской части Кохтла-Ярве клинике вспыхнула вспышка коронавируса на этой неделе. Если к вечеру четверга коронавирус был подтвержден у 40 человек, половина из которых были пациенты, а другая половина — работники, к утру субботы Департамент здоровья сообщил о еще 16 случаях заражения, сообщает Põhjarannik.

Больница сообщила, что большинство из зараженных не имеют симптомов заболевания. Работа больницы организована таким образом, что работники отделения, в котором произошла вспышка, не передвигаются по другим отделениям больницы.

В связи с постоянным ростом заболеваемости в Ида-Вирумаа и вспышкой в клинике Ида-Вируская центральная больница 20 ноября решила создать дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19.

Для этого открываются лечебные отделения для пациентов с COVID-19 в Ярвеской части Кохтла-Ярве по адресу Рави, 10В, а также в отдельном от здания больницы корпусе эффективного лечения и в Ярвеском доме здоровья. Всего в Ида-Вируской центральной больнице имеется 52 места для лечения коронабольных.

Главврач больницы Тоомас Карийс сказал, что Департамент здоровья дал две недели на оборудование дополнительных лечебных мест для больных COVID-19, но ситуация требует значительно более быстрого их создания. «В последние дни нуждающихся в госпитализации больных было примерно в два раза больше, чем прежде. Мы должны адаптировать свою больницу в соответствии с этим. Мы увеличили сейчас состав отделения экстренной медицины и реорганизуем работу во внутренней клинике. Стараемся действовать в соответствии с развитием ситуации», - сказал он.

По словам главврача, оснащенность Ида-Вируской центральной больницы для лечения больных с COVID-19 на удовлетворительном уровне, но с персоналом может возникнуть критическая ситуация. «Что касается работников, тут резерва у нас нет. Если болезнь свалит их с ног, будет еще тяжелее», - сказал Карийс.

В Ида-Вирумаа за четыре дня прибавилось 316 новых зараженных

По данным Департамента здоровья, за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 83 жителей Ида-Вирумаа.

В течение четырех последних дней Департамент здоровья сообщил о 316 новых зараженных в Ида-Вирумаа.

В Ида-Вирумаа рекордно высокой стала заболеваемость за последние 14 дней - 566,1 заболевших на 100 тысяч жителей. Этот показатель в Ида-Вирумаа выше, чем в любом другом уезде. В среднем по Эстонии он поднялся до уровня 258,8.