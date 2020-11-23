Безработная Наталья Дорофеева: обидно, когда работодатель после собеседования не отвечает

«Нет, я тоже отказывала, - призналась Наталья. - И еще вот хочу сказать по поводу сказать. Когда 150 соискателей, то, наверное, сложно работодателю всем ответить. Но когда человек уже пришел на собеседование, потратил свое время, свои нервы, в первую очередь, и ему никакого ответа не предоставляют, даже письменного, даже смски. Вот это очень обидно. Хотелось бы, чтобы отвечали в любом случае. Пускай там: «Спасибо. Удачи». Все».