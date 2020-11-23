Безработная Наталья Дорофеева: обидно, когда работодатель после собеседования не отвечает

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблему безработицы в Эстонии, обострившуюся в связи с пандемией коронавируса.
Гостем программы стала жительница Таллинна Наталья Дорофеева, которая попала под сокращение еще весной и с тех пор не может найти новую работу.
«Я ищу работу очень активно, была буквально в четверг на двух собеседованиях», - рассказывает Наталья, которой за последние 7 месяцев неоднократно отказывали работодатели после проведения собеседований.
«Нет, я тоже отказывала, - призналась Наталья. - И еще вот хочу сказать по поводу сказать. Когда 150 соискателей, то, наверное, сложно работодателю всем ответить. Но когда человек уже пришел на собеседование, потратил свое время, свои нервы, в первую очередь, и ему никакого ответа не предоставляют, даже письменного, даже смски. Вот это очень обидно. Хотелось бы, чтобы отвечали в любом случае. Пускай там: «Спасибо. Удачи». Все».
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Коронабезработица" уже в этот понедельник, 23 ноября, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.
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