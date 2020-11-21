Фото ⟩ Полицейские, спасатели и кайтселийтчики бесплатно раздавали маски

В субботу, 21 ноября, полицейские, спасатели и члены дружины Кайтселийта раздали нарвитянам около 7000 масок.
Руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции Михаил Савосто сказал, что целью сегодняшней кампании было обратить внимание людей на необходимость ношения масок, пишет Идаская префектура на своей странице в Facebook. «Мы призываем людей к ответственному поведению, поскольку, по последним данным Департамента здоровья, опасность заражения коронавирусом в Нарве очень высока. Если люди будут использовать маску, находясь в общественных местах - в залах обслуживания и в общественном транспорте, мы сможем общими усилиями остановить распространения инфекции, и ситуация изменится к лучшему», - сказал он.
Инспектор Департамента здоровья Ксения Козлова добавила, что маска – это один из самых эффективных способов остановить инфекцию. «Ношение маски на некоторое время должно стать нормой общества. Как правило, в людных общественных местах соблюдать дистанцию между людьми очень сложно. Поэтому, приходя в магазин, в торговый центр, в кинотеатр, заходя в общественный транспорт, человеку необходимо использовать маску, обезопасив тем самым себя и окружающих», - уточнила она.