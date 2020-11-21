Фото ⟩ Полицейские, спасатели и кайтселийтчики бесплатно раздавали маски

Руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции Михаил Савосто сказал, что целью сегодняшней кампании было обратить внимание людей на необходимость ношения масок, пишет Идаская префектура на своей странице в Facebook. «Мы призываем людей к ответственному поведению, поскольку, по последним данным Департамента здоровья, опасность заражения коронавирусом в Нарве очень высока. Если люди будут использовать маску, находясь в общественных местах - в залах обслуживания и в общественном транспорте, мы сможем общими усилиями остановить распространения инфекции, и ситуация изменится к лучшему», - сказал он.