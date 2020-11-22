Фото и видео ⟩ «Марш против фашизма»: в Минске люди вышла на акцию протеста, силовики применили спецсредства
В Минске сторонники оппозиции и протестующие запланировали на воскресенье, 22 ноября, акции протеста "Марш против фашизма".
Силовики с утра стягивали в центр белорусской столицы специальную технику. Жители Минска заметили колонны бронемашин, передает DW.
Очередное воскресенье в Миске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00.https://t.co/dHFTEqbyqb pic.twitter.com/3NbXCvCgdY— Onliner (@OnlinerBY) November 22, 2020
Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска. Как передает корреспондент "Интерфакса", небольшая группа протестующих до ста человек собралась у Национальной библиотеки. Они водили хоровод возле установленной здесь новогодней ёлки, скандировали "Жыве Беларусь!"
Через некоторое время сюда прибыло около десятка микроавтобусов с силовиками. Протестующие убежали в сторону жилого комплекса "Маяк Минска".
Корреспондент "Интерфакса" сообщает также о колонне до 500 человек в районе площади Бангалор. Люди без символики и лозунгов направляются в сторону центра. Силовиков в этом районе пока не видно.
Очевидцы сообщают о колоннах в разных районах белорусской столицы, в том числе в Уручье, Малиновке, Каменной горке, Чижовке.
Вось як выглядае сітуацыя ў менскай Малінаўцы. Чытачы паведамляюць, што частка пратэстоўцаў выйшла на дарогу, скандуюць «Жыве Беларусь!»— Белсат TV (@Belsat_TV) November 22, 2020
Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/5ur85YQEEK
Сразу несколько изданий сообщают о применении спецсредств в отношении демонстрантов в районах Минска. На публикуемых видеоматериалах виден дым и слышны хлопки, передает DW.
Tut.by сообщают о точечных задержаниях. По всей стране задержаны уже свыше 80 человек, отмечает центр "Весна".
Минск. У ТЦ «Рига» — задержания. pic.twitter.com/296G6i9Mp9— TUT.BY (@tutby) November 22, 2020