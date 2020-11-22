Вс, 22.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • «Марш против фашизма»: в Минске люди вышла на акцию протеста, силовики применили спецсредства
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Фото и видео ⟩ «Марш против фашизма»: в Минске люди вышла на акцию протеста, силовики применили спецсредства
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В Минске сторонники оппозиции и протестующие запланировали на воскресенье, 22 ноября, акции протеста "Марш против фашизма". 

Силовики с утра стягивали в центр белорусской столицы специальную технику. Жители Минска заметили колонны бронемашин, передает DW.

Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска. Как передает корреспондент "Интерфакса", небольшая группа протестующих до ста человек собралась у Национальной библиотеки. Они водили хоровод возле установленной здесь новогодней ёлки, скандировали "Жыве Беларусь!"

Через некоторое время сюда прибыло около десятка микроавтобусов с силовиками. Протестующие убежали в сторону жилого комплекса "Маяк Минска".

Корреспондент "Интерфакса" сообщает также о колонне до 500 человек в районе площади Бангалор. Люди без символики и лозунгов направляются в сторону центра. Силовиков в этом районе пока не видно.

Очевидцы сообщают о колоннах в разных районах белорусской столицы, в том числе в Уручье, Малиновке, Каменной горке, Чижовке.

Сразу несколько изданий сообщают о применении спецсредств в отношении демонстрантов в районах Минска. На публикуемых видеоматериалах виден дым и слышны хлопки, передает DW.

Tut.by сообщают о точечных задержаниях. По всей стране задержаны уже свыше 80 человек, отмечает центр "Весна".

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