Пыхьяский префект: полиция не будет штрафовать людей без масок

По словам Яани, Департамент здоровья обратился к Департаменту полиции и погранохраны с просьбой оказать помощь в осуществлении надзора за исполнением постановления правительства об обязательном использовании масок в общественных местах, пишет Postimees.

«Если наши сотрудники в ходе патрулирования столкнутся с ситуацией, в которой люди не используют маски, мы вмешаемся и разъясним людям, почему государство все же прибегло к этой мере. При необходимости зафиксируем ситуацию, однако штрафовать и заводить дела в отношении людей мы не станем, а просто передадим материалы в департамент здоровья и они уже сами решат, что делать дальше», - пояснил Яани.

Он предположил, что в дальнейшем люди и сами начнут звонить по телефону оперативной помощи 112, чтобы сообщить о случаях нарушения правил ограничения. «Так что роль полиции в надзоре за соблюдением правил, конечно же, изменится», - добавил префект.