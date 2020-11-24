Рождественская галерея: прекрасная праздничная коллекция от Zara Home

В своих последних каталогах Zara Home возвращается к истокам — неувядающим интерьерам старинных европейских особняков, которые не выходят из моды вот уже несколько столетий, рассказывает Pufikhomes.
Мы только рады этой невероятной, немного мрачной красоте. Свою самую последнюю праздничную коллекцию компания снимала в чудесном традиционном поместье с рустикальными балками, огромным камином и классическими настенными панелями. Ведь только в таких вековых и вечных пространствах можно по-настоящему пережить сказочный дух Рождества. Смотрите галерею!