Рождественская галерея: прекрасная праздничная коллекция от Zara Home

Мы только рады этой невероятной, немного мрачной красоте. Свою самую последнюю праздничную коллекцию компания снимала в чудесном традиционном поместье с рустикальными балками, огромным камином и классическими настенными панелями. Ведь только в таких вековых и вечных пространствах можно по-настоящему пережить сказочный дух Рождества. Смотрите галерею!