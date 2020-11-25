Число заражений COVID-19 в мире приближается к 60 млн

На утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 409 тыс. 208 против 1 млн 395 тыс. 861 по состоянию на утро вторника, выздоровели более 38 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 591 тыс. 225 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 174 тыс. 216) и 259 тыс. 881 летальный исход (рост за сутки - 2 тыс. 224), излечились почти 4,7 млн.

Второе место занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 575 человек. Всего зафиксировано 9 млн 222 тыс. 216 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 481 до 134 тыс. 699, поправились более 8,6 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 118 тыс. 708 заболевших, что на 31 тыс. 100 человек больше, чем сутками ранее, умерли 170 тыс. 115 больных (рост - на 630), вылечились более 5,5 млн человек.