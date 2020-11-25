Фото ⟩ На шоссе перевернулся перевозивший кулеры и воду грузовик

Грузовик с литовскими номерами перевернулся на перекрестке шоссе Йыхви-Тарту-Валга и дороги Сангасте-Тыллисте, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Сегодня, 25 ноября, около половины четвертого вечера, на обочине дороги можно было видеть бутыли с водой и кулеры. На тот момент как раз упавший после ДТП товар грузили на другой грузовик.

Находившийся на месте происшествия, в десяти километрах от Валга, местный житель Хейки Тракманн сказал, что на данном участке дорога не была особой скользкой, но была мокрой.