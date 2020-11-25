Ср, 25.11.2020
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Аллар Йыкс
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  • На шоссе перевернулся перевозивший кулеры и воду грузовик

Фото ⟩ На шоссе перевернулся перевозивший кулеры и воду грузовик

Вблизи Валга перевернулся грузовик, который перевозил бутыли с водой и кулеры.

Грузовик с литовскими номерами перевернулся на перекрестке шоссе Йыхви-Тарту-Валга и дороги Сангасте-Тыллисте, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Сегодня, 25 ноября, около половины четвертого вечера, на обочине дороги можно было видеть бутыли с водой и кулеры. На тот момент как раз упавший после ДТП товар грузили на другой грузовик. 

Находившийся на месте происшествия, в десяти километрах от Валга, местный житель Хейки Тракманн сказал, что на данном участке дорога не была особой скользкой, но была мокрой. 

Полиция вчера сообщила в Twitter, что в волости Валга в деревне Тыллисте утром 24 ноября из-за скользкой дороги грузовик вылетел в кювет, скорая помощь осмотрела водителя на месте. 

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