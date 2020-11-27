Эпидемиолог: Китай готовится объявить о результатах исследования вакцин от COVID-19

"Поскольку в Китае на этом этапе нет больных, для исследования вакцин от коронавируса нужно контактировать с другими государствами, нужно согласие других стран... Поэтому наша страна немного опаздывает. Но, по моим данным, разработка китайских вакцин идет довольно основательно, предварительные результаты будут скоро", - сказал Чжун Наньшань.

Четыре китайские вакцины сейчас находятся на третьей стадии клинических испытаний. Две из них разрабатывает корпорация Sinopharm, еще одну - компания CanSinoBIO, и последнюю - Sinovac.