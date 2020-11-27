Пт, 27.11.2020
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Юри Ратас

Эпидемиолог: Китай готовится объявить о результатах исследования вакцин от COVID-19

Иллюстративный снимок.

ФОТО: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань рассказал, что предварительные результаты исследования китайских вакцин от коронавируса ожидаются в скором времени, сообщает издание Beijing news.

"Поскольку в Китае на этом этапе нет больных, для исследования вакцин от коронавируса нужно контактировать с другими государствами, нужно согласие других стран... Поэтому наша страна немного опаздывает. Но, по моим данным, разработка китайских вакцин идет довольно основательно, предварительные результаты будут скоро", - сказал Чжун Наньшань.

Четыре китайские вакцины сейчас находятся на третьей стадии клинических испытаний. Две из них разрабатывает корпорация Sinopharm, еще одну - компания CanSinoBIO, и последнюю - Sinovac.

В последнее время в Китае регистрируют лишь единичные случаи заражения коронавирусом, в основном - завезенные. Всего с начала пандемии в стране заразились более 86 тыс. человек, умерли более 4,6 тыс.

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