Эпидемиолог: Китай готовится объявить о результатах исследования вакцин от COVID-19

Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань рассказал, что предварительные результаты исследования китайских вакцин от коронавируса ожидаются в скором времени, сообщает издание Beijing news.
"Поскольку в Китае на этом этапе нет больных, для исследования вакцин от коронавируса нужно контактировать с другими государствами, нужно согласие других стран... Поэтому наша страна немного опаздывает. Но, по моим данным, разработка китайских вакцин идет довольно основательно, предварительные результаты будут скоро", - сказал Чжун Наньшань.
Четыре китайские вакцины сейчас находятся на третьей стадии клинических испытаний. Две из них разрабатывает корпорация Sinopharm, еще одну - компания CanSinoBIO, и последнюю - Sinovac.
В последнее время в Китае регистрируют лишь единичные случаи заражения коронавирусом, в основном - завезенные. Всего с начала пандемии в стране заразились более 86 тыс. человек, умерли более 4,6 тыс.