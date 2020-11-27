Лукашенко: Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России

Президент Белоруссии Александр озвучил выдержки из данных национальных спецслужб, в частности, о том, что Польша предлагала создать в республике ситуацию с целью обрушения ее экономики.
Он сообщил об этом в пятницу во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.
По словам Лукашенко, официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. "По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью", - отметил глава государства.
"Победа революции в Белоруссии - также национальный интерес Польши", - зачитал Лукашенко заявления, которые, как утверждает он со ссылкой на КГБ, принадлежат польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому.
Глава Белоруссии считает, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России.
"Президент подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России. По мнению политиков ЕС, наступил исторический шанс остановить российское влияние (...) Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться", - приводит госагентство БелТА слова Лукашенко.