Пт, 27.11.2020
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Аллар Йыкс
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Лукашенко: Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России

Александр Лукашенко.

ФОТО: Sergei Sheleg/BelTA/TASS/Scanpix

Президент Белоруссии Александр озвучил выдержки из данных национальных спецслужб, в частности, о том, что Польша предлагала создать в республике ситуацию с целью обрушения ее экономики.

Он сообщил об этом в пятницу во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

По словам Лукашенко, официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. "По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью", - отметил глава государства.

"Победа революции в Белоруссии - также национальный интерес Польши", - зачитал Лукашенко заявления, которые, как утверждает он со ссылкой на КГБ, принадлежат польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Глава Белоруссии считает, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России.

"Президент подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России. По мнению политиков ЕС, наступил исторический шанс остановить российское влияние (...) Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться", - приводит госагентство БелТА слова Лукашенко.

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