Фото ⟩ Беспощадно: в Латвии женщина исцарапала Lexus знакомого отверткой

Незадолго до полуночи сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в один из дворов в Пардаугаве, где жители жаловались на несколько неправильно припаркованных автомобилей.
Однако сообщение по рации, которое пришло спустя несколько минут, изменило планы правоохранителей.
Прибыв на место событий стражи порядка заметили подходящую по приметам женщину. При проверке у нее в карманах нашли отвертку, однако преступница не спешила признаваться в содеянном. Ее передали коллегам из Госполиции, но вскоре отпустили, так как не получено заявления от владельца поврежденного автомобиля Lexus.
По предварительным данным, владелец машины и женщина знакомы, их связывали тесные отношения. Вероятнее всего, это одна из причин, почему потерпевший до сих пор не обратился в полицию.