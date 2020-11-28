Департамент здоровья предупреждает об опасной тенденции

Департамент здоровья напоминает: до того, как будет известно об отрицательном результате теста, надо считаться с большой вероятностью, что тест может оказаться положительным.

«Как мы видим, распространение SARS-CoV2 в Эстонии сохраняется и заразиться можно почти везде», - сказала Тийя Лухт.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено почти 470 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 11698 положительных первичных тестов (2,5% от общего количества тестов).

По данным Департамента здоровья, в социальных сетях распространяется ложная информация и теории заговора о коронавирусе, которая подталкивает людей подвергать риску как свое здоровье, так и окружающих, а также замедляет процесс возвращения всего общества к нормальной жизни.

«Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками», - говорится в заявлении Департамента здоровья.