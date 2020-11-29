Галерея ⟩ В Таллинне открылся Рождественский парк

С сегодняшнего дня, 29 ноября, в Таллинне на Певческом поле открыт Рождественский парк. По словам директора Певческого поля Урмо Саареоя, гостям предлагается безопасная возможность провести свободное время и создать рождественское настроение, пишет Postimees.
В Рождественский парк входят освещенные Морские аллеи и рождественский лес RMK, к которому в декабря добавятся альтернативные рождественские деревья учеников художественных школ.
«Впервые на Певческом поле мы предлагаем разнообразные возможности создать рождественское настроение и провести свободное время. У нас много места и свежего воздуха, поэтому даже в сегодняшней ситуации можно приехать сюда, чтобы полюбоваться парком в относительной безопасности», - сказал Урмо Саареоя.
Парк будет работать с 29 ноября по 10 января. В пятницу, 4 декабря, на Певческом поле также откроется Фестиваль световых скульптур, вход на который будет платным.