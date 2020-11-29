Галерея ⟩ В Таллинне открылся Рождественский парк

«Впервые на Певческом поле мы предлагаем разнообразные возможности создать рождественское настроение и провести свободное время. У нас много места и свежего воздуха, поэтому даже в сегодняшней ситуации можно приехать сюда, чтобы полюбоваться парком в относительной безопасности», - сказал Урмо Саареоя.