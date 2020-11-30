Фото и видео ⟩ В квартире, в которой проживает семья с тремя детьми, произошел пожар

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то выяснилось, что задымлена квартира, в которой проживает семья с тремя детьми. Ее хозяйка рассказала, что во время пожара в квартире людей не было. Дети играли на улице, дом был пуст. Но там находились домашние животные — две кошки и кролик. В настоящий момент об их судьбе ничего неизвестно.