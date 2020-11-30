Пн, 30.11.2020
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Аллар Йыкс
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  • В квартире, в которой проживает семья с тремя детьми, произошел пожар

Фото и видео ⟩ В квартире, в которой проживает семья с тремя детьми, произошел пожар

Сегодня, 30 ноября, после полудня спасатели получили вызов в один из домов в деревне Тарбия (Пайде).

Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центр Марис Мооритс рассказала изданию Järva Teataja, что вызов поступил из трехэтажного жилого дома, в котором был замечен дым.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то выяснилось, что задымлена квартира, в которой проживает семья с тремя детьми. Ее хозяйка рассказала, что во время пожара в квартире людей не было. Дети играли на улице, дом был пуст. Но там находились домашние животные — две кошки и кролик. В настоящий момент об их судьбе ничего неизвестно. 

Хозяйка предположила, пожар могла вызвать неисправность в электросистеме. Также она подтвердила, что при необходимости семья сможет найти место, где можно переночевать. 

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