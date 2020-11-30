Райк: жителям Нарвы приходится часами ждать скорую помощь

Райк сообщила, что направила в понедельник руководителю Департамента здоровья Юллару Ланно, премьер-министру Юри Ратасу и министру социальных дел Танелю Кийку предложение осуществлять кризисное управление из Нарвы или другого самоуправления Ида-Вирумаа, как это было сделано весной на Сааремаа.

«Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Нарве сейчас составляет 801, в Силламяэ еще выше. Ситуация в Кохтла-Ярве тоже серьезная. Если взглянуть на торговые центры, то каждый пятый человек, особенно мужчина, без маски», - пояснил Райк, добавив, что люди не всегда понимают серьезность ситуации.

По ее словам, поскольку Нарвская и Ида-Вируская центральная больницы в сложном положении, крайне важно найти решение вопросов поддержания работы больницы, направления специалистов в регион и при необходимости транспортировки пациентов в другие регионы Эстонии. «Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь», - констатировала Райк.