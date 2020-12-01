Фото ⟩ Спасали жизни и задерживали преступников: служебных собак Дику и Фадо проводили на пенсию

Обе собаки родились в Финляндии в 2010 году и являются сводными братьями. Они прибыли в Эстонию на службу в возрасте нескольких месяцев, прошли обучение и стали патрульными собаками со специализацией на взятие следа. Так как кинологи обоих собак – пограничники, то и служба Дика и Фадо проходила, в основном, на границе, но они приходили на помощь на других отрезках работы.

На данный момент Дика и Фадо являются одними из самых опытных собак Департамента полиции и погранохраны и кроме рабочих достижений они неоднократно показывали хорошие результаты на соревнованиях служебных собак.

Фадо. ФОТО: Лыунаская префектура.

Пограничник кордона Саатсе Айн Мангелсоо рассказал о своем четвероногом друге, что Фадо очень дружелюбный и терпеливый пес. "Пенсию он будет проводить у нас дома, он полноправный член семьи и дети к нему очень привязаны. Много раз дети засыпали с ним в обнимку, а зимой катались с горки, – сказал Мангелсоо. – Хотя характер у Фадо мягкий и спокойный, на работе он очень профессионален. За десять лет работы он неоднократно задерживал нарушителей границы и контрабандистов".

Кинолог привел в пример случай, когда ночью в патруле они услышали звук сломленной ветки. "В темноте мы с напарником ничего не видели, но Фадо внимательно смотрел в строну, откуда донесся звук, а потом привел нас к ящику контрабандных сигарет. Хотя тогда мы на месте людей не нашли, Фадо нашел мобильный телефон, что очень помогло дальнейшему следствию. Благодаря острому нюху Фадо большое количество контрабанды не попало в продажу", – рассказал Мангелсоо.

Пограничник кордона Саатсе Риво Марран также не скупится на похвалу, когда речь идет о его воспитаннике Дике. Основными задачами патрульной собаки Дики было брать след, искать предметы на месте происшествий и задерживать преступников.

Дика ФОТО: Лыунаская префектура.

„Одним из запоминающихся был случай в районе Саатсе, когда Дика взял след, оставленный гражданином одной из соседних стран. Дика задержал молодого человека, незаконно пересекшего границу. Как выяснилось, тот хотел направиться в Польшу на работу поваром, и Дика на самом деле нашел в его рюкзаке сковороды и кастрюли, которые нарушитель нес с собой," - рассказал Марран.

По словам Маррана, у Дики хитрый и в некоторой степени непредсказуемый характер, но обоюдное доверие между собакой и кинологом возникло сразу и в коллектив Дика влился быстро.

"После долгой и успешной службы Дика заслужил отдых. Теперь в нашей семье брать след и задерживать преступников будет молодой пес Рикс", – сказал Марран.

Сейчас в команде Департамента полиции и погранохраны служит 81 служебная собака, из них 42 немецких и 32 бельгийских овчарки, четыре спрингер-спаниеля, лабрадор-ретривер и русский охотничий спаниель. Большинство служебных собак – это патрульные и поисковые собаки, а также собаки, специализирующиеся на поиске наркотиков, оружия и наличных денег.