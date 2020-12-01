Ловите момент: среда в Эстонии обещает быть солнечной

Усиливающийся над Россией антициклон своей западной периферией простирается до Прибалтийских государств и способствует разрушению облачного массива.
На островах и западном побережье прояснений на небе будет меньше, а на материке все же есть надежда увидеть солнечные лучи. На протяжении многих лет декабрь не самый лучший месяц года. В течение этого месяца в среднем в Эстонии суммарно лишь 20,7 часов солнечного света и с учетом этого день стоит отметить.
В среду, 2 декабря, в днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 3-9, во второй половине дня на островах порывами 12-14 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -3, ближе к вечеру местами -5, на островах и побережье от 0 до +3°С.