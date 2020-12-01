Ловите момент: среда в Эстонии обещает быть солнечной

На островах и западном побережье прояснений на небе будет меньше, а на материке все же есть надежда увидеть солнечные лучи. На протяжении многих лет декабрь не самый лучший месяц года. В течение этого месяца в среднем в Эстонии суммарно лишь 20,7 часов солнечного света и с учетом этого день стоит отметить.