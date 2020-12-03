Чт, 3.12.2020
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Яак Ааб
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Галерея ⟩ Четверо погибли: недалеко от британского Бристоля произошел мощный взрыв
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Четыре человека погибли и один пострадал в результате взрыва, произошедшего на складе в портовом районе английского Бристоля, передает Postimees.

Взрыв на заводе по очистке промышленных сточных вод в Эйвонмуте был признан серьезной аварией.

«Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли», - сказал главный инспектор полиции Эйвона и Сомерсета Марк Рунакрес. Пятый человек получил травмы, не они не опасны для жизни. Причина взрыва неизвестна, но террористическим актом этот взрыв не считают.

Премьер-министр Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Местная пожарная команда ранее подтвердила изданию Bristol Live, что несколько человек получили ранения, но информации об их состоянии не было.

Также ранее сообщалось о пропавших без вести.

Проживающие поблизости рассказали, что слышали исключительно сильный взрыв примерно в 11.20 по местному времени, от которого задрожали дома.

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