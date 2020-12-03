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Высокопоставленные политики США обедают в ресторанах и летают на курорты, в то время как велят населению сидеть дома, Британия рассчитывает сократить смертность от Covid-19 на 99% в ближайшие недели, испанцы не смогут навестить родных в других регионах в Рождество, Чехия выходит из затяжного локдауна.

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Скандал в США: губернаторы и мэры ни в чем себе не отказывают

AFP Стив Адлер не считает, что рекомендации оставаться дома и воздержаться от путешествий - одно и то же.

В США разгорелся скандал с мэром Остина, столицы Техаса. Демократ Стив Адлер неоднократно призывал жителей города соблюдать эпидемиологические нормы: не забывать о социальной дистанции, по возможности работать из дома и реже посещать общественные места. В одном из последних видеообращений в "Фейсбуке", адресованном жителям Остина, он говорит: "Сейчас не время расслабляться. Мы будем пристально следить за [поведением людей]. Если мы не будем осторожны, нам придется многое закрыть".

Однако местное издание Austin American-Statesman узнало, что ролик был записан мэром на одном из мексиканских курортов, куда Адлер улетел с семьей на частном самолете.

Сам Адлер не считает, что нарушил собственные установки: "Рекомендации не путешествовать никогда не звучало. Кто-то посмотрит на меня и скажет "он путешествует", но никто не может сказать, что я это делаю в то время, как другим советую не путешествовать".

Также газета обнародовала, что в ноябре мэр устроил свадьбу для своей дочери в одном из самых дорогих отелей города, на которую позвали 20 человек. Адлер заявил, что всем гостям были выданы маски, но признал, что, возможно, "их носили не все время".

За последнюю неделю еще двое высокопоставленных демократов были замечены в нарушении собственных предписаний. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обедал в ресторане в Напа Вэлли в компании 12 лоббистов-членов медицинской ассоциации Калифорнии. Ньюсом пытался оправдаться, заявив, что обед проходил в открытом помещении, но на фотографиях с места отчетливо видно, что в ресторане есть крыша, три стены и лишь четвертая, стеклянная, была полностью открыта.

Позднее в этом же ресторане был замечен мэр Сан-Франциско Лондон Брид, пришедший на день рождения одной из светских львиц. Почти никто из присутствовавших не был в масках. При этом на протяжении всего последнего периода Брид регулярно призывает жителей своего города избегать социализации и оставаться дома.

С начала пандемии Covid-19 демократы все время противопоставляли себя республиканцам в вопросах борьбы с вирусом. Поверхностное отношение к этой проблеме и к здоровью нации со стороны республиканской администрации было одним из главных пунктов предвыборной кампании Джо Байдена.

Getty Images В США резко выросло число госпитализаций.

Между тем США обновили свой собственный антирекорд по суточным показателям заболевших и умерших: 195,6 тыс. и 2733 соответственно за последние 24 часа. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии приближается к 14 млн человек, умерли - более 264 тыс. Также резко выросло число госпитализаций.

Мэр Лос-Анджелеса издал экстренное распоряжение для жителей города не выходить из домов. Распоряжение вступило в силу в момент обнародования.

Предрождественская Европа

В четверг власти Испании подтвердили, что перемещения между регионами в праздничный период будут запрещены. Сотням тысяч испанцев придется отказаться от запланированных поездок к родным и друзьям. При этом в своих районах в определенные дни люди смогут собираться в количестве до 10 человек.

В Италии в период с 21 декабря до 6 января также будут запрещены передвижения между провинциями. Исключения составят поездки, связанные с работой, медицинскими назначениями и экстренными ситуациями, хотя неясно, что именно попадает под это определение.

Франция готова приступить к первому этапу вакцинации населения. В ближайшее время прививки будут предложены 100 млн человек. Португалия также объявит в четверг о своих планах бесплатной вакцинации. Ранее власти страны говорили, что оформляют покупку 22 млн доз, но для организации процесса вакцинации понадобится время.

В четверг в Чехии после 6-недельного перерыва открываются магазины, рестораны, спортзалы, бассейны и музеи. Сохраняется ограничение на число посетителей. Театры и кионотеатры пока не смогут возобновить работу. Ежедневные показатели заболеваемости по-прежнему высоки, но, по словам властей, видна явная динамика на уменьшение. За минувшие сутки в стране было выявлено более 4,5 тыс. заболевших, это меньше суточных показателей прошлой недели, но эпидемиологи готовятся к новому скачку после празднований Рождества с родственниками и друзьями.

Getty Images Отели и рестораны в Германии не откроются до 10 января.

В Германии за последние сутки от коронавируса скончались еще 479 человек. Накануне вечером власти всех 16 федеральных земель согласились продлить ограничения до 10 января. В частности, остаются закрытыми отели и рестораны. Ранее на таких мерах настаивал Берлин, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что несговорчивость лидеров федеральных земель угрожает здоровью нации.

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис вызвал волну негодования среди владельцев малого и среднего бизнеса, объявив, что бары, клубы, СПА-салоны и некоторые спортзалы не откроются вплоть до появления в стране вакцины. Рестораны и магазины будут открываться поэтапно.

Британия: главные вопросы о вакцине Pfizer

Вакцина Pfizer. Getty Images

Заместитель главврача Великобритании, профессор Джонатан Ван-Там провел в четверг пресс-конференцию, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы населения относительно вакцины Pfizer, которая накануне была одобрена британским регулятором для массового употребления. Первый этап вакцинации начнется в стране буквально в ближайшие дни.

Вот основные ответы эксперта на наиболее часто заданные вопросы: