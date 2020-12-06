Вс, 6.12.2020
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Катри Райк
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  • Закрытие границ оставило уроженку Эстонии без автомобиля: машину теперь разыскивают в России
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Закрытие границ оставило уроженку Эстонии без автомобиля: машину теперь разыскивают в России

ФОТО: Shutterstock

Полиция Гатчинского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах пропажи автомобиля у уроженки Эстонии.

В России в дежурную часть поступило заявление от 38-летней женщины с русскими именем и фамилией. Она родилась в Эстонии, но зарегистрирована и проживает в финском городе Вантаа. Ее беспокоит долгое отсутствие ее автомобиля Mercedes-Benz 2019 года выпуска, сообщает портал «Фонтанка».

Дама рассказала, что на этой машине 16 марта 2020 года въехала из Финляндии в Россию через Торфяновку. С ней находился ее сожитель - 34-летний россиянин. В отношениях они состоят с 2019 года. Они направлялись в Псков к родственникам мужчины. Но 18 марта в дороге они повздорили, и дама на эмоциях вышла из машины на 44-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Мужчина уехал. Из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса женщине пришлось срочно вернуться в Финляндию. Машина до сих пор к ней не вернулась.

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