Закрытие границ оставило уроженку Эстонии без автомобиля: машину теперь разыскивают в России

В России в дежурную часть поступило заявление от 38-летней женщины с русскими именем и фамилией. Она родилась в Эстонии, но зарегистрирована и проживает в финском городе Вантаа. Ее беспокоит долгое отсутствие ее автомобиля Mercedes-Benz 2019 года выпуска, сообщает портал «Фонтанка» .

Дама рассказала, что на этой машине 16 марта 2020 года въехала из Финляндии в Россию через Торфяновку. С ней находился ее сожитель - 34-летний россиянин. В отношениях они состоят с 2019 года. Они направлялись в Псков к родственникам мужчины. Но 18 марта в дороге они повздорили, и дама на эмоциях вышла из машины на 44-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Мужчина уехал. Из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса женщине пришлось срочно вернуться в Финляндию. Машина до сих пор к ней не вернулась.