Лукашенко велел своим чиновникам заставить работать всех болтающихся тунеядцев

По мнению Лукашенко, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит "в местах не столь отдаленных". А «неработающий шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления». «И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах, не столь отдаленных», - заявил он.

Лукашенко обратился к участникам совещания: «Еще раз повторяю - заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», - резюмировал он.

С тунеядцами Лукашенко пытается бороться уже несколько лет. Ранее в Белоруссии действовал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Однако принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения. В феврале и марте 2017 года в ряде крупных городов страны прошли так называемые марши нетунеядцев, после чего действие декрета было приостановлено.