Лукашенко велел своим чиновникам заставить работать всех болтающихся тунеядцев

Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они не шатались по улицам. «Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции - подключите, кого вы считаете нужным - немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», - поручил он во время совещания в понедельник в Минске. Фрагмент совещания опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого», передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».
По мнению Лукашенко, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит "в местах не столь отдаленных". А «неработающий шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления». «И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах, не столь отдаленных», - заявил он.
Лукашенко обратился к участникам совещания: «Еще раз повторяю - заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», - резюмировал он.
С тунеядцами Лукашенко пытается бороться уже несколько лет. Ранее в Белоруссии действовал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин.
Однако принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения. В феврале и марте 2017 года в ряде крупных городов страны прошли так называемые марши нетунеядцев, после чего действие декрета было приостановлено.
В конце января 2018 года Лукашенко подписал декрет, которым предусмотрена отмена тунеядского сбора с безработных. Согласно нормам нового декрета, сбор на финансирование государственных расходов взиматься с трудоспособных неработающих граждан не будет. При этом они должны будут полностью оплачивать ряд услуг.