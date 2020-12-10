Спасательный департамент: выходить на лед опасно для жизни

«Происшествия на тонком льду случаются ежегодно. Первый лед особенно манит к себе детей, которые, заигравшись, забывают о том, что молодой лед несет в себе большую опасность. Необходимо считаться с тем, что для образования стабильного ледяного покрова необходима стабильно минусовая температура. В сегодняшних условиях выход на лед может стать фатальным», - сказал эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала.

Спасательный департамент призывает вести себя аккуратно и рыболовов. «Зачастую молодой лед привлекает и рыбаков, но не стоит терять бдительность. И рыбакам, которые первыми выходят на лед, следует подождать до поры, пока водоем достаточно промерзнет», - добавил Виркала. Статистика показывает, что за последние семь лет погибли, провалившись под лед, тринадцать рыболовов.

На лед можно выходить только тогда, когда его толщина достигнет по меньшей мере десяти сантиметров. Вода в замерзшем водоеме всего на пару градусов выше нуля, в такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, ребенок потеряет сознание еще раньше.

Спасательный департамент призывает всех находящихся вблизи водоемов к осторожности и внимательности. Первый лед вызывает любопытство и интерес, прежде всего, у детей. Поэтому просим родителей обязательно обсудить с детьми риски нахождения вблизи зимнего водоема и следить за своими детьми. Если вы заметили кого-то, кто попал в беду на водоеме или же сами нуждаетесь в помощи, необходимо при первой возможности позвонить по номеру 112.

При звуке трескающегося льда следует незамедлительно уйди со льда тем же путем, по которой ты пришел к этой точке. Это явный сигнал, что где-то во льду возникли трещины, и это может быть небезопасно для тебя, пока ты находишься на льду. Если уже провалился, постарайся находиться в положении лежа, чтобы распределить массу тела на как можно большую поверхность льда - так больше шансов не вызвать обрушения его кромки. Чем быстрее удастся выбраться, тем лучше, поскольку в холодной воде сознание быстро перестает работать адекватно. Если у тебя есть спасательные шильца, с их помощью можно относительно быстро выбраться из проруби.

Если удалось выбраться из проруби, нельзя сразу же вставать на ноги, потому что так можно снова угодить под лед. Удаляться от проруби нужно, перекатываясь или отползая на животе. На безопасном расстоянии от проруби нужно подняться и уходить по уже протоптанной тропе, а потом найти возможность быстро согреться.