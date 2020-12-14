Пн, 14.12.2020
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Таави Тийльманн
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Ратас выступит с политическим заявлением на тему коронавируса

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter

Премьер-министр Юри Ратас во вторник намерен выступить в Рийгикогу с политическим заявлением на тему текущей ситуации с коронавирусом в Эстонии.

Об этом в понедельник глава правительства сообщил в своем письме руководству парламента, передает rus.err.ee.

Ранее Юри Ратас заявлял, что решающим в борьбе с коронавирусом станет ближайший месяц.

Напомним, что правительство на заседании 10 декабря одобрило распоряжение о введении новых ограничений для Ида-Вирумаа, а также в общегосударственном масштабе. В Ида-Вирумаа ограничения начали действовать с субботы, 12 декабря, всеэстонские меры введены в действие с понедельника, 14 декабря.

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