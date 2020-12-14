Ратас выступит с политическим заявлением на тему коронавируса

Об этом в понедельник глава правительства сообщил в своем письме руководству парламента, передает rus.err.ee .

Напомним, что правительство на заседании 10 декабря одобрило распоряжение о введении новых ограничений для Ида-Вирумаа, а также в общегосударственном масштабе. В Ида-Вирумаа ограничения начали действовать с субботы, 12 декабря, всеэстонские меры введены в действие с понедельника, 14 декабря.