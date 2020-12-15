В Вируской тюрьме умер 48-летний заключенный

8 декабря в больнице от тяжелой болезни скончался 48-летний заключенный, по словам пресс-секретаря Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, смерть не связана с коронавирусом.

На прошлой неделе сообщалось о смерти 75-летнего заключенного в камере медицинского отделения Вируской тюрьмы. По словам Сихтмяэ, и этот заключенный не был заражен коронавирусом.