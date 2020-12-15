В Вируской тюрьме умер 48-летний заключенный

На прошлой неделе в Вируской тюрьме после тяжелой болезни скончался заключенной.
8 декабря в больнице от тяжелой болезни скончался 48-летний заключенный, по словам пресс-секретаря Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, смерть не связана с коронавирусом.
На прошлой неделе сообщалось о смерти 75-летнего заключенного в камере медицинского отделения Вируской тюрьмы. По словам Сихтмяэ, и этот заключенный не был заражен коронавирусом.
По состоянию на вечер понедельника признаны здоровыми все заключенные Вируской тюрьмы, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Таким образом, среди заключенных больше нет активных случаев коронавируса. Случаев коронавируса нет также среди заключенных Тартуской и Таллиннской тюрем.