Уличный опрос ⟩ Эстонии нужен локдаун, а вот американскую вакцину не предлагайте: она какая-то противная

«Обязательно буду вакцинироваться. Все зависит от нас, рядовых граждан. Если ситуация в стране станет хуже, надо будет ввести чрезвычайное положение. Чтобы не было так, как в Литве или вообще в Европе, - считает Виктор. - Сейчас ситуация не очень хорошая, народ не носит маски в автобусах и в магазинах. Особенно молодежь, но есть и бабульки, которые игнорируют эти требования».

«Коронавирус рушит все планы, нет никакого новогоднего настроения, это, наверное, самое худшее, что может быть, - жалуется Наталья. - Я считаю, что нужно опять вводить чрезвычайное положение, потому что заболеваемость постоянно растет. Для нас всех будет лучше, если какие-то ограничения будут вводиться». Наталья вакцинироваться пока не хочет: «Потому что неизвестно, что это за вакцина, как она работает и какие последствия после нее. В целом ограничения могли бы быть и строже. Например, ходить в магазин только в крайних случаях».

Для Юрия важна страна-производитель вакцины: «Американской прививаться не буду, иностранные вакцины, они же противные, они не доведены до ума. Зачем ими прививаться? От них сдохнуть можно быстро-быстро».

Дмитрий, напротив, считает, что давно пора всех привить и помочь населению вернуться к прежней жизни. На вопрос, будете ли вы вакцинироваться, он ответил: «Я подумаю. Локдаун в стране вводить не надо, мне кажется, что народ достаточно заботится о своей безопасности. Достаточно того, чтобы все соблюдали меры предосторожности».

Вячеслав работает в больнице и уже переболел COVID-19, поэтому он знает, что вирус существует. «Все должны носить маски и всячески оберегаться от него. Сам обязательно вакцинируюсь. А так каждый житель Эстонии должен сам принять решение, надеюсь, большинство примет его в пользу вакцины.

Любовь прививаться не будет. «Я опасаюсь таких вещей, если они новые и непроверенные. Я просто не знаю, тестировали ли эту вакцину и какие были результаты. А то от коронавируса избавят, а другие заболевания, от вакцины, появятся».

Наталья считает, что в Эстонии нужно вводить чрезвычайное положение. «Болезнь есть, и никуда она не денется. В принципе, коронавирус — это болезнь стариков, именно они больше всего страдают. Молодые, как правило, выздоравливают. Если у человека хороший иммунитет, он поправится. У меня брат болел и уже выздоровел: две недели — и все прекрасно. А старики погибают, поэтому нужны ограничения, чтобы мы все посидели немного дома и вторая волна сошла на нет».

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