Фото ⟩ В Таллинне при пожаре в частном доме погиб человек

В понедельник, 28 декабря, около восьми утра спасатели получили вызов на улицу Юхтме в Таллинне, где открытым пламенем горел двухэтажный частный дом. В пожаре погиб человек.
Сильный ветер осложнял работу пожарных. Жителей соседних домов попросили закрыть окна и двери.
К 10:09 пожар был локализован. В доме спасатели обнаружили тело погибшего. Причина возгорания пока неизвестна.
Спасательные работы продолжаются, близ места пожара отключено электричество.
На месте работают около десяти спасательных машин и скорая помощь.