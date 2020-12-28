Пн, 28.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • В Таллинне при пожаре в частном доме погиб человек
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Фото ⟩ В Таллинне при пожаре в частном доме погиб человек

В понедельник, 28 декабря, около восьми утра спасатели получили вызов на улицу Юхтме в Таллинне, где открытым пламенем горел двухэтажный частный дом. В пожаре погиб человек.

Сильный ветер осложнял работу пожарных. Жителей соседних домов попросили закрыть окна и двери. 

К 10:09 пожар был локализован. В доме спасатели обнаружили тело погибшего. Причина возгорания пока неизвестна. 

Спасательные работы продолжаются, близ места пожара отключено электричество. 

На месте работают около десяти спасательных машин и скорая помощь. 

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