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Почти 150 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за сложных погодных условий, сообщают информагентства со ссылкой на расписания аэропортов.

Почти 150 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за сложных погодных условий, сообщают информагентства со ссылкой на расписания аэропортов.

По последним данным, в аэропорту Домодедово 78 рейсов задержано и три отменено, в Шереметьево шесть рейсов задержано и 48 отменено, во “Внуково” 12 рейсов задержано и два отменено.

Особенно сложная ситуация сложилась в Домодедово. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе аэропорта, последствия ледяного дождя привели к изменениям в графике вылета и прилета рейсов.

✈ В аэропорту Домодедово гигантские очереди — там из-за задержек рейсов люди не могут вылететь на праздники.

🌨 В пресс-службе аэропорта рассказали, что задержки образовались из-за пиковой нагрузки в преддверии новогодних каникул и погодных условий/ pic.twitter.com/nF5hR9Socm — Москва 24 (@infomoscow24) December 31, 2020

«На поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами», - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту создан оперативный штаб - «чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов», говорится в сообщении.

31.12.2020. #АэропортДомодедово. Задержаны вылеты почти всех внутренних рейсов. Очереди в туалеты и закусочные. Причиной задержек называют подготовку судна, то есть вопросы внутренней организации.Не летайте через #Домодедово #СоциальнаяДистанция pic.twitter.com/RmonLzXx90 — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) December 31, 2020