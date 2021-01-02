Сб, 2.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Столкновение микроавтобуса и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва: женщина-водитель скончалась на месте
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Столкновение микроавтобуса и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва: женщина-водитель скончалась на месте
Движение на месте затруднено

Автомобиль полиции.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

На шоссе Таллинн-Нарва, в Ляэне-Вирумаа в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибла сидевшая за рулем последнего женщина.

Сегодня после двух часов дня Центр тревоги получил автоматический сигнал о помощи от автомобиля Ford. По полученным координатам оперативная бригада прибыла на место проишествия.

Поступили и сообщения очевидцев, которые утверждали, что на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.

В обоих транспортных средствах было в общей сложности семь человек, в том числе дети. Выяснилось, что водитель Ford - женщина - получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

На данный момент известно, что другие участники ДТП не получили серьезных травм, скорая помощь доставила их в больницу для проверки состояния здоровья.

Полиция на месте выясняет обстоятельства ДТП и регулирует движение, в обоих направлениях движение затруднено. 

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