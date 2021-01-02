Столкновение микроавтобуса и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва: женщина-водитель скончалась на месте

Сегодня после двух часов дня Центр тревоги получил автоматический сигнал о помощи от автомобиля Ford. По полученным координатам оперативная бригада прибыла на место проишествия.

Поступили и сообщения очевидцев, которые утверждали, что на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.

В обоих транспортных средствах было в общей сложности семь человек, в том числе дети. Выяснилось, что водитель Ford - женщина - получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

На данный момент известно, что другие участники ДТП не получили серьезных травм, скорая помощь доставила их в больницу для проверки состояния здоровья.