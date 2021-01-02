Налоги, пенсии, цены: что изменится в 2021 году у наших северных соседей
Новый год принесет множество изменений в жизнь простых граждан в Финляндии, среди которых немало и эстоноземельцев. Портал YLE составил список основных изменений.
Новый год принесет множество изменений в жизнь простых граждан в Финляндии, среди которых немало и эстоноземельцев. Портал YLE составил список основных изменений.
Со следующего года незначительно повышаются страховые выплаты по безработице и медицинские страховые выплаты, которые вычитаются из зарплаты. Муниципальный налог в среднем подрастет на 0,06 процентных пункта, поскольку 39 муниципалитетов решили поднять налоговый процент.
В целом налогообложение заработной платы увеличится на 0,2-0,3 процентных пункта. Налоги на пенсии останутся на прежнем уровне.
В 2020 году налогооблагаемый доход можно было снизить на сумму, равную 15 % от общего размера выплаченных по ипотеке процентам. В 2021 году этот налоговый вычет составит уже 10 процентов. В 2022 году вычету будут подлежать всего 5 %, а с 2023 года он будет полностью отменен.
Для родившихся в 1958 году нижняя планка выхода на пенсию поднимется на три месяца и составит 64 года. Верхняя граница также поднимается - до 69 лет. Далее нижняя планка продолжит повышаться каждый год на три месяца до тех пор, пока на пенсию не выйдут граждане 1965 года рождения. Для родившихся после 1965 года право выхода на пенсию по старости будет привязано к ожидаемой продолжительности жизни, но повышение нижней границы не может быть больше двух месяцев по сравнению с предыдущим годом.
Из-за повышения налогов подорожает отопление. Частный дом на мазутном отоплении с потреблением 2200 литров в год потребует трат на 74 евро больше, чем в этом году. Отопление частного дома, подключенный к сети центрального теплоснабжения, станет дороже в среднем на 38 евро в год.
В силу повышения налогов на производство спиртных напитков в следующем году подорожает алкогольная продукция. В зависимости от того, отразят ли производители повышение налогов полностью в ценах, стоимость банки пива или сидра может повыситься на 3 евроцента. Бутылка вина подорожает на 22 цента, а крепкого алкоголя на 38 центов.
И вновь из-за повышения налогов подорожают табачные изделия. Налог на табак поднимут как в первом полугодии, так и во втором, поэтому повышения стоит ждать дважды. В целом за год стоимость пачки сигарет поднимется в среднем на 45 евроцентов.
В новых многоквартирных домах устанавливаются и будут устанавливаться датчики потребления холодной и горячей воды, поэтому в будущем все реже жители будут платить за воду фиксированную сумму. Это требование касается всех новых зданий, разрешение на которые запрашивается после 23 ноября 2020 года. В старых зданиях плата согласно потреблению будет вводиться по мере того, как вместе с заменой труб будут устанавливаться датчики.
Транспортное ведомство Traficom будет в следующем году выплачивать компенсацию в размере от 1000 до 2000 евро за утилизацию автомобиля старше 10 лет. Денежная компенсация полагается в том случае, если человек приобретает новую машину, электровелосипед или билет на общественный транспорт.
Компенсация Kela за ПЦР-тесты на коронавирус в частных медицинских организациях вырастет с 56 до 100 евро. Стоимость теста на наличие SARS-CoV-2 в финских клиниках варьируется от 200 до 250 евро.
Проездной билет HSL на 30 дней со следующего года на 3 евро. В то же время подешевеют годовые и постоянно действующие проездные. Снизится и цена проездных для лиц старше 70 лет. Стоимость разовых и суточных билетов останется на прежнем уровне. Помимо этого, водители автобусов теперь больше не будут продавать билеты пассажирам. Запрет на продажу был введен весной с началом пандемии, и теперь HSL решило оставить это на постоянной основе.
Стоимость паспортов и ID-карт гражданина Финляндии повысится со следующего года. Если заявление подается лично, вместо 51 евро за паспорт придется выложить 58 евро, а за карточку вместо 54 евро 55. В случае электронной подачи цена паспорта останется прежней, 52 евро, а стоимость ID-карты повысится с 48 до 49 евро. Если гражданин запрашивает одновременно и паспорт, и карточку, то цента карточки будет на 8 евро ниже.
Со следующего года жители страны будут обязаны получать образование до достижения 18 лет. В то же время так называемое обучение второй ступени (гимназии и профучилища) станет полностью бесплатным. Это значит, что государство будет снабжать студентов и учащихся необходимой литературой и прочими учебными материалами. Новшество должно вступить в силу 1 августа 2021 года.