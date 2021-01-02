Налоги, пенсии, цены: что изменится в 2021 году у наших северных соседей

Налоги на доходы повысятся

Со следующего года незначительно повышаются страховые выплаты по безработице и медицинские страховые выплаты, которые вычитаются из зарплаты. Муниципальный налог в среднем подрастет на 0,06 процентных пункта, поскольку 39 муниципалитетов решили поднять налоговый процент.

В целом налогообложение заработной платы увеличится на 0,2-0,3 процентных пункта. Налоги на пенсии останутся на прежнем уровне.

Вычет за проценты по ипотеке снизится

В 2020 году налогооблагаемый доход можно было снизить на сумму, равную 15 % от общего размера выплаченных по ипотеке процентам. В 2021 году этот налоговый вычет составит уже 10 процентов. В 2022 году вычету будут подлежать всего 5 %, а с 2023 года он будет полностью отменен.

Пенсионный возраст повышается

Для родившихся в 1958 году нижняя планка выхода на пенсию поднимется на три месяца и составит 64 года. Верхняя граница также поднимается - до 69 лет. Далее нижняя планка продолжит повышаться каждый год на три месяца до тех пор, пока на пенсию не выйдут граждане 1965 года рождения. Для родившихся после 1965 года право выхода на пенсию по старости будет привязано к ожидаемой продолжительности жизни, но повышение нижней границы не может быть больше двух месяцев по сравнению с предыдущим годом.

Отопление подорожает

Из-за повышения налогов подорожает отопление. Частный дом на мазутном отоплении с потреблением 2200 литров в год потребует трат на 74 евро больше, чем в этом году. Отопление частного дома, подключенный к сети центрального теплоснабжения, станет дороже в среднем на 38 евро в год.

Алкоголь подорожает

В силу повышения налогов на производство спиртных напитков в следующем году подорожает алкогольная продукция. В зависимости от того, отразят ли производители повышение налогов полностью в ценах, стоимость банки пива или сидра может повыситься на 3 евроцента. Бутылка вина подорожает на 22 цента, а крепкого алкоголя на 38 центов.

Табачные изделия подорожают

И вновь из-за повышения налогов подорожают табачные изделия. Налог на табак поднимут как в первом полугодии, так и во втором, поэтому повышения стоит ждать дважды. В целом за год стоимость пачки сигарет поднимется в среднем на 45 евроцентов.

Плата за воду по потреблению

В новых многоквартирных домах устанавливаются и будут устанавливаться датчики потребления холодной и горячей воды, поэтому в будущем все реже жители будут платить за воду фиксированную сумму. Это требование касается всех новых зданий, разрешение на которые запрашивается после 23 ноября 2020 года. В старых зданиях плата согласно потреблению будет вводиться по мере того, как вместе с заменой труб будут устанавливаться датчики.

Компенсация за утилизацию