Бесстрашные новоселы ⟩ Отличный пример ремонта: результат превзошел ожидание

В сентябре 2019 года Дженни и Сэм купили свое первое настоящее жилье. Дом 1909 года постройки выглядел как настоящий замок с привидениями. Супруги решили отремонтировать дом своими руками и с минимальными затратами превратить его в действительно уютное семейное гнездышко. Пара составила план работ для каждой комнаты и засучили рукава.

Дженни и Сэм в течение нескольких лет жили в съемных квартирах и в конце концов сумели купить собственное жилье. Дом был не из дешевых, и средств на большой ремонт не осталось. Отсутствовали, по словам Дженни, и строительные навыки, но супруги были готовы на эксперименты и хотели все сделать своими руками.

Дженни, детский хирург по профессии, вела хронику ремонта в Instagram. За время ремонта у нее появилось более 12 000 подписчиков, и все они были впечатлены результатом. Темное и мрачное место всего за несколько месяцев превратилось в стильный и уютный дом.

У вас тоже есть возможность посмотреть, как шел ремонт и что в результате получилось. Хроника реновации находится ЗДЕСЬ.