Эстония занимает пятое место в ЕС по вакцинации населения от коронавируса
Эстония занимает пятое место среди стран-членов Европейского союза по вакцинации от коронавируса в пересчете на 100 жителей, пишет Postimees.
Эстония занимает пятое место среди стран-членов Европейского союза по вакцинации от коронавируса в пересчете на 100 жителей, пишет Postimees.
Активнее всего вакцинация пока идет в Дании, где были вакцинированы почти два человека на каждые 100 жителей. Наименьшее количество вакцин на 100 жителей было введено в Австрии.
Министр социальных дел ЭстонииТанель Кийк поблагодарил медицинских работников в социальных сетях, которые на сегодняшний день вакцинировали более 10 000 человек.
«Цель Эстонии должна заключаться в том, чтобы оставаться среди первых в Европейском Союзе по вакцинации и войти в десятку лучших в мире. Я искренне благодарен всем медицинским работникам, которые в дополнение к своему ежедневному лечению безопасно вакцинировали первой дозой более 10 000 человек. Наша цель - к концу января выйти почти на 40 000», - написал министр.