Эстония занимает пятое место в ЕС по вакцинации населения от коронавируса

Активнее всего вакцинация пока идет в Дании, где были вакцинированы почти два человека на каждые 100 жителей. Наименьшее количество вакцин на 100 жителей было введено в Австрии.

Министр социальных дел ЭстонииТанель Кийк поблагодарил медицинских работников в социальных сетях, которые на сегодняшний день вакцинировали более 10 000 человек.