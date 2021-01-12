Редкое предложение ⟩ В национальном парке Лахемаа продается вилла XVIII века

Дом, построенный буквально на развалинах строения XVIII века, имеет общую площадь 319 квадратных метров и собран из различных материалов: натурального камня, тесанного вручную бруса, кованого железа и черепицы позапрошлого века.

Вилла в Лахемаа. ФОТО: KV.EE

Стены здания утеплены стекловатой, часть внутренних стен выполнена из красного сотового кирпича, а часть из силикатного кирпича, затем стены отштукатурены и покрашены. Поставлены деревянные оконные рамы со ставнями.

Вилла в Лахемаа. ФОТО: KV.EE

В старой части дома, на первом этаже, находятся кухня, ванная комната и большая гостиная с камином, из которой можно выйти на террасу заднего двора. На втором этаже две просторные спальни, небольшая спальня рядом с главной спальней и туалет.

Вилла в Лахемаа. ФОТО: KV.EE

На первом этаже недавно отремонтированной новой части дома с отдельным входом расположены дровяная баня и каминный зал, который можно использовать как домашний офис или как место для отдыха и развлечений. На втором этаже три спальни и ванная. Большая часть мебели, изображенной на фотографиях, остается в доме.

Вилла в Лахемаа. ФОТО: KV.EE

В доме геотермальное отопление и электрическое отопление во влажных помещениях. Вся система водоснабжения дома питается от родника. Дом окружен живописным садом с ухоженными растениями и 16 старыми яблонями.

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