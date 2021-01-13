В рамках уголовного дела против Центристской партии показания дал и Михаил Кылварт

Об этом Кылварт сообщил в среду в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV, отметив, что уголовное дело и прибытие сотрудников правоохранительных органов в горуправу стало для него неожиданностью: "В горуправе были проведены следственные действия, в том числе обыски, включая и кабинет мэра города".

По словам Кылварта, в Полиции безопасности (КаПо) подтвердили, что в столичной администрации в рамках данного дела никого не подозревают.

КаПо во вторник сообщила, что генеральный секретарь центристов Михаил Корб подозревается в сговоре с бизнесменом Хиларом Тедером, согласно которому Тедер должен был пожертвовать Центристской партии в период до местных выборов до миллиона евро, а Корб - повлиять на мэрию Таллинна, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллинне объекту по льготной цене.

По словам Кылварта, Корб утверждал в беседе с мэром Таллинна в связи с этими подозрениями, что он не пытался ни на кого повлиять,а Кылварт подчеркнул, что и на него самого никто не оказывал влияния.