Галерея ⟩ Большая часть бизнес-центра Porto Franco должна была быть готова еще прошлом году

Дела с финансированием проекта идут неладно: сегодня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что не предоставит Porto Franco согласованный в феврале прошлого года кредит в размере 63 млн евро, поскольку кредитное соглашение истекло в прошлом году, и они больше не связаны с развитием квартала, оказавшегося в центре коррупционного скандала. Кредит составлял бы почти треть общей стоимости проекта.

В Porto Franco подтвердили, что дальнейшее развитие событий им самим совершенно неясно. «К сожалению, я больше не могу комментировать дальнейшие планы центра», - сказал коммерческий директор Porto Franco Энно Хейнла. Глава компании Рауно Тедер также не прокомментирует дальнейшее развитие ситуации вокруг Porto Franco.

В марте 2019 года договор аренды с Porto Franco подписало рекламное агентство Zavod BBDO, которому обещали переезд в новое помещение осенью 2020 года. По словам члена правления агентства Тауно Лоодуса, крайне сроки несколько раз переносились.

"В начале 2020 года было обещано, что офисное здание будет завершено в мае этого года, но в конце прошлого года уже говорилось о 2022 годе, - рассказал Лоодус. - Мы еще не определились с нашими дальнейшими шагами, потому что нам действительно понравилось расположение нового офиса. Это хорошее и вдохновляющее место с красивой архитектурой и зданием с видом на море».

Весной 2019 года договор аренды с Porto Franco также подписала юридическая фирма Sorainen. Ведущий партнер эстонского офиса Sorainen Тоомас Прангли сказал, что они планировали переехать в центр Porto Franco, как только он будет завершен. «К настоящему времени ситуация существенно изменилась, и мы обязательно пересмотрим договоренности и альтернативы. Выявленные вчера подозрения также стали для нас очень неприятным сюрпризом», - сказал Прангли.

Porto Franco - крупнейший девелоперский проект всех времен в Эстонии, общей площадью 150 000 м2, в который планировалось инвестировать более 200 миллионов евро. Центр мог бы стать уникальным объектом недвижимости, который откроет центр Таллинна морю.

Комплекс состоит из трех подземных этажей с гаражом на 1170 мест и коммерческой арендуемой площади, а также пяти надземных этажей под торговый центр, офисный центр и гостиницу. Ожидалось, что в Porto Franco будут кафе и рестораны, гостиница, гипермаркет, магазины и офисы.