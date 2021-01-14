Юри Ратас анонсировал свое возвращение в Рийгикогу

В интервью ETV Ратас сказал, что после своей отставки с поста главы правительства он вернется в парламент.

"Мог бы Юри Ратас быть министром в новом правительстве, если бы в него входила Центристская партия? Я считаю, что сегодняшний политический путь Юри Ратаса продолжится в почтенном законодательном органе - Рийгикогу", - ответил лидер центристов на вопрос ведущего передачи Esimene Stuudio.

В ночь на четверг Центристская партия объявила, что начнет переговоры с Партией реформ о создании новой коалиции.