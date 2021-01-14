Чт, 14.01.2021
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Мартин Хельме
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Юри Ратас анонсировал свое возвращение в Рийгикогу

Юри Ратас.

ФОТО: Madis Veltman

Покидающий пост премьер-министра Юри Ратас не намерен работать в новом правительстве - даже если в него войдет Центристская партия, пишет Rus.ERR.

В интервью ETV Ратас сказал, что после своей отставки с поста главы правительства он вернется в парламент.

"Мог бы Юри Ратас быть министром в новом правительстве, если бы в него входила Центристская партия? Я считаю, что сегодняшний политический путь Юри Ратаса продолжится в почтенном законодательном органе - Рийгикогу", - ответил лидер центристов на вопрос ведущего передачи Esimene Stuudio.

В ночь на четверг Центристская партия объявила, что начнет переговоры с Партией реформ о создании новой коалиции.

Руководителями делегации центристов будут зампреды партии Майлис Репс и Танель Кийк. 

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