Майлис Репс: мы уже не хотели этого референдума

- Какие предложения сделала EKRE?

- У нас не было на это времени. Вопрос был в желании. Мы сказали, что у Центристской партии сильного желания нет.

- Почему Центристская партия решила, что если прежняя коалиция сохранится, то референдум нужно отменить?

- Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Референдум родился вместе с коалиционным договором (в апреле 2019 года), когда была добрая воля решить сложную проблему Закона о совместном проживании в спокойной обстановке. Словно жест, при котором люди могут высказать свое мнение. Сегодня мы имеем реальность, при которой мирный референдум превратился с раскол, но этого партия совсем не хочет. Я глубоко убеждена, что этого нам не нужно.

- Сейчас идет соревнование между Центристской партией и «Отечеством», кто быстрее успеет договориться с Партией реформ?

- Нет. В последние часы Партия реформ ведет себя очень честно. Они были заинтересованы обсудить с Центристской партией, каковы коалиционные возможности в двойственном и тройственном союзе. Мы неоднократно говорили, что мы заинтересованы в союзе с Партией реформ, если в нем будет и «Отечество».

- Почему для Центристской партии важно, чтобы в союзе была и «Отечество»?

- Потому что в коалиции наше сотрудничество с «Отечеством» было крайне конструктивным, хорошим, и у нас нет причин предавать своего коалиционного партнера. Поэтому мы хотим, чтобы была возможной коалиция, в которую мы могли бы взять с собой своего коалиционного партнера. Никаких красных линий и предварительных условий я не ставила.

- Кто мог бы стать будущим премьер-министром?

- Если коалиция с Партией реформ, то, естественно, это Кая Каллас: это решение Партии реформ. Тут не может быть никаких вопросов.

- На этой неделе можно будет договориться и о кандидате в президенты?

- Можно ли принципиально договориться о том, какой будет новая коалиция — да. Учитывая все обстоятельства и Конституцию, вероятнее всего, да. Договоримся ли мы на этой неделе, кто будет обсуждать президента — да. Будет ли обсуждаться личность президента — конечно, нет.

- Вы уверены, что EKRE и Центристская партия не будут вместе в следующем правительстве?

- Уверена? С большой долей вероятности, не будут, да.

- Есть ли какая-то красная линия, которую Центристская партия не преступит?

- У нас было очень дружелюбное взаимопонимание, что по определенным вопросам мы можем двигаться дальше. Это более философски и творчески, чем традиционные пункты коалиции. Они касаются развития общества, открытости, дигитальных прорывов, зеленого направления, коронавируса, вакцины. С большой долей вероятности теперь нужно сделать выбор, но еще раз: я не могу говорить за Партию реформ. Темп очень высокий, поэтому традиционного коалиционного договора, когда все пункты спокойно обсуждены и детально расписаны вместе с бюджетом, в таком темпе создать невозможно.

- Что сказал Мартин Хельме на то, что его планы продолжить работать в той же коалиции не реализуются?

- Он дал знать, что у фракции есть готовность продолжать и выразил свое сожаление. Разошлись очень корректно.