Чт, 14.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Майлис Репс: мы уже не хотели этого референдума

Заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс признала, что сотрудничество с EKRE в правительстве было неровным.

ФОТО: Eero Vabamägi

Вчера в один из самых знаменательных моментов политического дня заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс дала интервью, в котором, отвечая на вопросы, сообщила, что с отставкой премьер-министра Юри Ратаса прекратила свое существование и коалиция, и теперь партия может сказать, что она не поддерживает проведение референдума о браке, пишет Postimees.

«До того момента, пока коалиция продолжала работу, мы выполняли коалиционный договор. Когда премьер-министр ушел в отставку, завершилась и работа коалиции», - сказал Репс. Также она сообщила, что Центристская партия обменивается мнениями с руководителем Партии реформ Каей Каллас о создании новой коалиции.

Кроме того, выяснилось, что коалиция договорилась о снятии законопроекта о референдуме о браке с повестки дня Рийгикогу: «Но после того как мы сообщили, что с большой долей вероятности не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с EKRE, они менять повестку дня отказались». Так Репс объяснила, почему вчера голосование в большом зале парламента все же состоялось.

- Центристская партия дала EKRE от ворот поворот?

- Наше сотрудничество было несколько корявым. Были такие факты. Окончательно дверь мы не закрыли, но мгновение назад мы не договорились о том, что продолжим работать в той же коалиции на тех же условиях.

В течение сегодняшней и вчерашней ночей, в течение сегодняшнего обсуждения во фракции члены фракции многократно выражали обеспокоенность тем, что если эта коалиция — тройственный союз — сохранится, то каковы будут плюсы и минусы? Это не секрет, что очень многие члены фракции очень устали от всех этих скандалов. Мы еще не садились за стол переговоров с Партией реформ. Но ясно, что развал вчерашней коалиции означал, что на тех же условиях работать дальше нельзя.

- Сколько в Центристской партии было тех, кто хотел бы сохранить прежнюю коалицию?

(Думает.) Их было немного.

- Референдум о браке стал тем, что явилось для EKRE определяющим?

- Нет, все намного шире и глубже, и длилось это 20 месяцев.

- Для Центристской партии важно остаться в коалиции?

- Для каждой политической партии важно остаться в коалиции.

- Какие шаги теперь предпримет Центристская партия?

- После вчерашнего вечера председатель Партии реформ дала ясный сигнал о желании встретиться. Центристская партия обсудила, означает ли отставка Юри Ратаса и развал коалиции то, что следующую коалицию нужно создать с Партией реформ и на каких условиях.

- Центристская партия думала о смене лидера?

- Члены партии неоднократно просили Юри Ратаса не принимать такого решения от имени партии. В сегодняшних условиях новый съезд не принесет партии ничего хорошего.

- Вы сядете за стол переговоров с Партией реформ или попытаетесь продолжить в прежнем составе?

- Мы поговорили с Каей Каллас очень честно, и на данный момент я ей еще ничего не ответила. Но если я ей отвечу, это будет означать начало серьезных переговоров, а не игру. (Репс и Каллас встретились после того, как она дала интервьюред.)

- В случае если бы развод с EKRE не состоялся, референдум о браке прошел бы?

- Нет. Это было решение Центристской партии.

- Какие предложения сделала EKRE?

- У нас не было на это времени. Вопрос был в желании. Мы сказали, что у Центристской партии сильного желания нет.

- Почему Центристская партия решила, что если прежняя коалиция сохранится, то референдум нужно отменить?

- Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Референдум родился вместе с коалиционным договором (в апреле 2019 года), когда была добрая воля решить сложную проблему Закона о совместном проживании в спокойной обстановке. Словно жест, при котором люди могут высказать свое мнение. Сегодня мы имеем реальность, при которой мирный референдум превратился с раскол, но этого партия совсем не хочет. Я глубоко убеждена, что этого нам не нужно.

- Сейчас идет соревнование между Центристской партией и «Отечеством», кто быстрее успеет договориться с Партией реформ?

- Нет. В последние часы Партия реформ ведет себя очень честно. Они были заинтересованы обсудить с Центристской партией, каковы коалиционные возможности в двойственном и тройственном союзе. Мы неоднократно говорили, что мы заинтересованы в союзе с Партией реформ, если в нем будет и «Отечество».

- Почему для Центристской партии важно, чтобы в союзе была и «Отечество»?

- Потому что в коалиции наше сотрудничество с «Отечеством» было крайне конструктивным, хорошим, и у нас нет причин предавать своего коалиционного партнера. Поэтому мы хотим, чтобы была возможной коалиция, в которую мы могли бы взять с собой своего коалиционного партнера. Никаких красных линий и предварительных условий я не ставила.

- Кто мог бы стать будущим премьер-министром?

- Если коалиция с Партией реформ, то, естественно, это Кая Каллас: это решение Партии реформ. Тут не может быть никаких вопросов.

- На этой неделе можно будет договориться и о кандидате в президенты?

- Можно ли принципиально договориться о том, какой будет новая коалиция — да. Учитывая все обстоятельства и Конституцию, вероятнее всего, да. Договоримся ли мы на этой неделе, кто будет обсуждать президента — да. Будет ли обсуждаться личность президента — конечно, нет.

- Вы уверены, что EKRE и Центристская партия не будут вместе в следующем правительстве?

- Уверена? С большой долей вероятности, не будут, да.

- Есть ли какая-то красная линия, которую Центристская партия не преступит?

- У нас было очень дружелюбное взаимопонимание, что по определенным вопросам мы можем двигаться дальше. Это более философски и творчески, чем традиционные пункты коалиции. Они касаются развития общества, открытости, дигитальных прорывов, зеленого направления, коронавируса, вакцины. С большой долей вероятности теперь нужно сделать выбор, но еще раз: я не могу говорить за Партию реформ. Темп очень высокий, поэтому традиционного коалиционного договора, когда все пункты спокойно обсуждены и детально расписаны вместе с бюджетом, в таком темпе создать невозможно.

- Что сказал Мартин Хельме на то, что его планы продолжить работать в той же коалиции не реализуются?

- Он дал знать, что у фракции есть готовность продолжать и выразил свое сожаление. Разошлись очень корректно.

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