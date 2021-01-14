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В России выявили более 24 тысяч заболевших коронавирусом. В Москве собираются открыть школы, эпидемиологическую ситуацию в городе пока называют неопределенной. Остальные ограничения в городе остались в силе.

В России впервые после новогодних каникул выявили более 24 тысяч заражений коронавирусом. В Москве со следующей недели открываются школы, хотя обстановка в городе все еще "неопределенная", и остальные ограничения остаются в силе. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

В Москве открывают школы

Московские школьники с 18 января вернутся в школы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, - говорится в заявлении Собянина. - Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло".

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, - заявил Собянин. - Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик". Он призвал школы "максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности".

Как и ранее (в первом полугодии учебного года), если хотя бы один ученик в классе заразится коронавирусом, весь класс должен будет перейти на дистанционное обучение.

Школьникам с 18 января разблокируют транспортные карты. Для студентов вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и учеников спортивных школ дистанционную учебу продлили еще на неделю.

Остальные ограничения, например, требование перевода не менее 30% сотрудников на удаленку, запрет работы с 23 часов до 6 утра для общепита, закрытие выставок и музеев - также остаются в силе до 21 января. Ввели их 13 ноября.

По словам Собянина, эпидемиологическая ситуация после праздников остается "неопределенной", но эксперты надеются, что в ближайшие несколько дней она прояснится и можно будет принять новые решения.

"Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений", - пообещал он.

Более 24 тысяч новых зараженных

За последние сутки в России выявили 24 763 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 5893 человека в Москве, в Санкт-Петербурге - 3041 человек. В последний раз более 24 тысяч новых заболевших было зарегистрировано 6 января. До этого каждый день выявляли 22-23 тысячи новых заражений.

Накануне в России было выявлено 22 850 случаев.

За сутки выздоровело 27 956 человек. Умерло - 570 человек, наибольшее число из них - 83 - в Санкт-Петербурге, в Москве от коронавируса скончались 68 пациентов.

В российской столице суточное число умерших впервые за три месяца оказалось меньше 70 человек. Кроме того, с начала года уже 14-й день подряд ежесуточный прирост выздоровевших в Москве превышает число заболевших.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 495 816 человек, из них 63 940 умерли.

В Россию пока не завезут вакцины Pfizer

В начале недели в клинике "Хадасса" в медицинском кластере "Сколково" заявили, что привезут в феврале в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда это станет возможно. "Пока нет информации о результатах переговоров, но команда "Хадассы" прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам", - заявили в клинике. Там открыли запись в лист ожидания.

Как утверждали в клинике, возможность привить россиян незарегистрированными в России вакцинами у клиники есть из-за нахождения кластера в особом правовом поле - клиникам в нем разрешается использовать препараты, не зарегистрированные на территории России, но прошедшие регистрацию в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Однако уже спустя несколько дней в "Хадассе" заявили, что вынуждены отложить завоз этих вакцин. Этому предшествовало несколько заявлений.

Во вторник, 12 января, в компании Pfizer заявили, что в 2021 году поставки вакцины будут возможны только по межгосударственным соглашениям. Поставок по запросам частных лиц и компаний, в том числе, в клинику "Хадасса", не будет, подчеркнули в компании.

Интерфакс со ссылкой на источники на фармрынке и в госстуктурах сообщил, что на государственном уровне закупок вакцины Pfizer в России не планируется.

В четверг 14 января в Росздравнадзоре заявили, что ввоз вакцин, не прошедших госрегистрацию, запрещен. Однако в медкластере "Сколково" по-прежнему заявляли, что имеют право использовать незарегистрированные в России лекарственные препараты.

"Согласно 160-ФЗ ["О международном медицинском кластере"], клиники - участники Международного медицинского кластера могут использовать лекарственные препараты, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Это является одним из ключевых преимуществ кластера", - сказали Интерфаксу в четверг в пресс-службах ММК (Международный медицинский кластер) и "Хадасса".

Там заявили, что вопрос ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера "требует доработки".

Но в тот же день в клинике признали, что вакцинацию Pfizer придется отложить. При переговорах о поставках вакцины Pfizer клиника наткнулась на "недоработки" в выдаче разрешений на ввоз, сказала "Дождю" представитель клиники Анна Карабаш. "Закон [160-ФЗ] есть - но оказалось, что порядок выдачи разрешений не до конца согласован", - пояснила она. Отложить вакцинацию пришлось в том числе из-за дефицита вакцины у самой компании Pfizer, добавили в клинике.

В Москве, тем временем, заключили соглашение с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации зарегистрированными в России вакцинами.