Оппозиция призывает признать режим Лукашенко террористическим

Белорусская оппозиция настаивает на создании международного уголовного трибунала по Белоруссии, заявил в пятницу, 15 января, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), член президиума Координационного совета (КС) Павел Латушко.

Cпецлагерь для участников протестов?

В пятницу инициатива BYPOL, объединяющая сочувствующих оппозиции бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, выложила в интернете аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос заместителя министра внутренних дел страны Николая Карпенкова. Утверждается, что она сделана в октябре 2020 года во время выступления Карпенкова перед личным составом подразделения, которым он ранее командовал. Подлинность записи не подтверждена. Полную расшифровку приводит издание Tut.by.

Голос на записи говорит о возможном применении огнестрельного оружия против участников протестов и о создании для них специального лагеря - "ну, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения". Кроме того, предполагаемый Карпенков заявляет: "Руководителем страны мы прикрыты со всех сторон". Человек на записи утверждает также, что Александр Тарайковский, погибший во время протестов в августе, "умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь".

Латушко пообещал передать эту аудиозапись в Совет Безопасности ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно - официальным властям России и США. "Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим", - заявил оппозиционер.

Массовые протесты в Белоруссии длятся почти полгода

В Белоруссии уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем на них объявлен Александр Лукашенко, занимавший пост президента страны с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.